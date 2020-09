Tadej Pogacar kan niet geloven dat hij voor het eerst in zijn carrière een ritzege in de Tour de France heeft geboekt. De Sloveen schreef zondag een lastige bergrit op zijn naam, maar hij had ook tijd terug willen pakken op zijn concurrenten in het algemeen klassement.

"Het is ongelofelijk om na zo'n zware dag de etappe te winnen", jubelde Pogacar na zijn overwinning in de negende etappe. "Eigenlijk wilde ik vandaag zoveel mogelijk tijd terugpakken in het klassement, maar het werd snel duidelijk dat ik me moest richten op de sprint."

De 21-jarige renner van UAE Team Emirates won na 153 kilometer van Pau naar Laruns de sprint van een favorietengroep van vijf renners. Hij klopte zijn landgenoot Primoz Roglic (tweede) en de Zwitser Marc Hirschi, die vroeg in de etappe alleen in de aanval was gegaan.

"In de laatste 100 meter dacht ik aan de bonus van tien seconden voor de winnaar en focuste ik me op de sprint", blikte hij terug. "Ik weet niet wat er in de sprint gebeurde, maar ik ging gewoon vol gas."

'Dat was een schoonheidsfoutje'

Pogacar, die vorig jaar ook al drie ritten in de Vuelta a España won, klom in het klassement wel naar de zevende plaats en bracht zijn achterstand op de nieuwe geletruidrager Roglic terug naar 44 seconden.

Afgelopen vrijdag verloor hij wel bijna anderhalve minuut in de spectaculaire waaieretappe naar Lavaur. "Dat was een schoonheidsfoutje en daar kan ik mee leven. Ik ben erg blij met mijn eerste week in de Tour."

Pogacar bezorgde zijn ploeg al de tweede ritzege in deze Tour, nadat Alexander Kristoff naar de winst was gesprint in de chaotische openingsrit. Wel raakte de Sloveen met Fabio Aru een belangrijke helper kwijt. De Italiaan gaf op in de negende etappe.