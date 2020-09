Primoz Roglic heeft zondag de gele trui in de Tour de France overgenomen van Adam Yates. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam als tweede over de finish in de lastige negende bergrit, die werd gewonnen door zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Roglic werd in de sprint van een groep van vijf geklopt door Pogacar, die vorig jaar ook al drie etappes in de Vuelta a España won. De Zwitser Marc Hirschi, die lange tijd alleen aan kop reed na een vroege aanval, moest genoegen nemen met de derde plaats.

Ook titelverdediger Egan Bernal (vierde) en Mikel Landa (vijfde) behoorden tot de eerste groep. Bauke Mollema was op de zesde plek de beste Nederlander. De Groninger passeerde de finish op elf seconden, als eerste van een achtervolgende groep met onder anderen Nairo Quintana en Romain Bardet.

Tom Dumoulin en Yates moesten beiden op de flanken van de Col de Marie Blanque, de laatste beklimming van de dag, lossen en kwamen op een kleine minuut binnen.

In het klassement heeft Roglic nu 21 seconden voorsprong op nummer twee Bernal. Guillaume Martin behoudt met een achterstand van 28 seconden de derde plaats. Pogacar klimt naar de zevende plek en Mollema blijft op 2.31 de beste Nederlander.

Maandag kan het peloton even op adem komen, want dan is de eerste rustdag in deze Tour.

Hirschi begint aan lange solo

De negende etappe voerde het peloton over 153 kilometer van Pau naar Laruns. Onderweg moesten de renners vijf beklimmingen bedwingen, waaronder twee van de eerste categorie. De finish lag een kleine 20 kilometer na de top van de laatste klim.

Het duurde tot de Col de la Hourcère, de tweede beklimming van de dag, tot een kopgroep de ruimte kreeg. Onder anderen Warren Barguil, Lennard Kämna en Daniel Felipe Martínez behoorden tot dit gezelschap.

Even later sprong Hirschi weg uit het peloton en haalde hij meteen de vluchters in. Alleen Kämna kon het tempo van de Team Sunweb-renner even volgen, maar op 88 kilometer van de finish moest ook de Duitser lossen.

Pogacar boekte zijn eerste ritzege in de Tour de France. (Foto: Getty Images)

Pogacar in de aanval op laatste beklimming

Hirschi nam in een mum van tijd een voorsprong van anderhalve minuut op de achtervolgende groep en had aan de voet van de Col de Marie Blanque, een berg van de eerste categorie, zelfs zo'n vier minuten voorsprong.

Op 2 kilometer van de top van de laatste beklimming ging Pogacar in de aanval in de favorietengroep, die het verschil met Hirschi ondertussen flink had teruggebracht. Onder anderen Dumoulin, geletruidrager Yates en Quintana moesten afhaken.

Uiteindelijk konden alleen Roglic, Bernal en Landa in het wiel van de Sloveen blijven. Het kwartet ging vervolgens op jacht naar Hirschi, die op 2 kilometer van de finish werd ingerekend. In de sprint in Laruns bleek Pogacar de sterkste van de vijf.