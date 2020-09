Fabio Aru heeft zondag moeten opgeven in de negende etappe van de Tour de France. De Ronde van Spanje-winnaar van 2015 reed al vroeg op achterstand en kneep met nog zo'n 80 kilometer te gaan in de remmen.

De dertigjarige Aru reed al een zeer teleurstellende Tour namens UAE Team Emirates, waar Tadej Pogacar de kopman is. Na de eerste acht ritten was hij slechts de nummer 29 van het klassement, op ruim achttien minuten van geletruidrager Adam Yates.

Het is voor Aru de derde keer in zijn laatste vijf grote rondes dat hij moet opgeven. Eerder haalde hij ook in de Giro d'Italia van 2018 en de Vuelta van vorig jaar de eindstreep niet.

Drie jaar geleden kende de klimmer zijn beste prestatie in de Tour, toen hij vijfde werd. Hij eindigde drie keer op het podium in een grote ronde. Naast zijn Vuelta-zege werd hij derde (2014) en tweede (2015) in de Giro.

De negende etappe van de Tour, wederom een pittige Pyreneeënrit, is om 12.35 uur begonnen. Het peloton rijdt 153 kilometer, moet drie cols over en finisht in Laruns.