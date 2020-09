Tom Dumoulin heeft toegegeven dat hij zaterdag in de achtste etappe van de Tour de France een tactische fout heeft gemaakt. De renner van Jumbo-Visma besloot in het eerste deel van de slotklim op kop te rijden in de groep met favorieten.

"Het was niet slim", zei Dumoulin zondag voor de start van de negende rit. "Mijn move was tactisch niet goed, omdat we mede daardoor de controle over de koers verloren. Het was een fout die ik gemaakt heb, omdat ik baalde van mezelf, dat het er niet in zat."

De Limburger voelde zaterdag tijdens de eerste Pyreneeënrit dat hij niet goed genoeg was om de besten te volgen. Op de Port de Balès, de voorlaatste klim van de rit, moest hij al bijna lossen. Op de Col de Peyresourde, de slotklim, besloot hij in dienst van Primoz Roglic stevig door te trekken aan kop van de groep met alle kanshebbers.

Door de inspanning van Dumoulin bleef er een select groepje over, maar de Giro-winnaar van 2017 moest zelf lossen toen Tadej Pogacar aanviel en daardoor zat Roglic al vroeg op de Peyresourde geïsoleerd.

"Tom heeft instinctief besloten op kop te rijden", zei sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma zaterdagavond tegen het AD. "Dat was niet nodig en was geen onderdeel van ons plan. Het was goed bedoeld van Tom, maar dat wilden we eigenlijk niet."

'Wilde laten zien dat ik alles wil geven voor het team'

Dumoulin verklaarde zijn keuze zondag in Pau door te zeggen dat hij - vooral aan zijn ploegmaats - wilde laten zien dat hij bereid is om zich volledig te schikken naar het teambelang.

"Ik rijd de hele week al niet rond met een goed gevoel, maar het plan was om mij in het klassement te houden, dus daar heb ik elke dag alles voor gegeven. Maar zaterdag lukte dat gewoon niet meer, ik kom gewoon net iets tekort."

"Ik hing er nog net aan onder aan de Peyresourde en toen dacht ik: ik wil in ieder geval laten zien dat ik hier met hetzelfde doel ben als de hele ploeg. En dat is niet om te rijden voor de BV Tom Dumoulin, maar om de Tour te winnen met de ploeg. Ik wilde aan iedereen laten zien dat ik zelf niet goed genoeg ben, maar wel alles ga geven voor de ploeg en voor het teamdoel."

Een paar ploeggenoten van Dumoulin zeiden zaterdag na de rit dat de Nederlander misschien wel beter is dan hij zelf denkt. "Als ik goed genoeg was om bij de besten te blijven, dan had ik dat absoluut gedaan", verzekerde Dumoulin zondag met een glimlach. "Ik weet inmiddels heel goed wanneer mijn benen niet goed zijn."

Roglic staat nog steeds goed in het klassement

Jumbo-Visma-kopman Roglic staat er in het klassement nog steeds goed voor. Hij staat tweede op drie seconden van geletruidrager Adam Yates.

"Er waren zaterdag wat betreft de communicatie tijdens de koers kleine dingen die we beter moeten doen", zei de Sloveen zondag voor de start. "Maar ik denk dat we als team ook hebben laten zien dat we sterk zijn."

De negende etappe van de Tour, wederom een pittige Pyreneeënrit, is om 12.35 uur begonnen.