Tom Dumoulin besloot zaterdag in de achtste etappe van de Tour de France zelf een einde te maken aan zijn ambities voor de eindzege. De Nederlander zette zich op de slotklim op kop voor Primoz Roglic, die nu duidelijk de enige kopman van Jumbo-Visma is.

Vlak nadat hij in Loudenvielle op 2 minuten en 7 seconden van de groep met favorieten over de streep is gekomen, schudt Dumoulin met zijn hoofd naar de wachtende journalisten. Nee, hij heeft even geen behoefte om te praten.

Zijn ploeggenoten hebben even later voldoende te zeggen over de 29-jarige Limburger, die in de eerste Pyreneeënrit voelde dat hij geen goede dag had en daarom besloot om van medekopman meesterknecht te worden. Op de Col de Peyresourde deed hij in dienst van Roglic een flinke kopbeurt, waarna hij moest lossen toen de grote mannen begonnen met aanvallen.

"Dit was vooraf niet het plan", erkent George Bennett. "Maar Tom zei tijdens de rit over de radio dat hij zich niet zo goed voelde en dat hij hier is om de Tour te winnen met de ploeg, niet om zelf tiende te worden. En dus heeft hij volle bak gewerkt voor Primoz."

Dumoulin bevestigt zaterdagavond via zijn ploeg de lezing van zijn Nieuw-Zeelandse ploegmaat. "In eerste instantie was het de bedoeling om met Primoz óf met mij de Tour te winnen, maar ik voelde vandaag dat het niet meer gaat lukken. Ik zat al op hangen en wurgen mee op de Port de Balès (de voorlaatste klim van de rit, red.), dus toen heb ik de keuze gemaakt om op kop te rijden voor Primoz. Hij heeft nog steeds heel goede kaarten en daar gaan we vol voor."

365 Tour dag 9: 'Ambities Dumoulin zijn op Peyresourde gesneuveld'

'Zegt veel over Tom dat hij alles gaf voor het team'

In de afgelopen maanden is bij Jumbo-Visma veel gepraat over het scenario dat zich zaterdag ontvouwde op de flanken van de Peyresourde: wat te doen als er alleen nog kopmannen van voren zitten? Gaat er één dan op kop rijden voor de ander?

Uiteindelijk maakte Dumoulin al die voorbereidingen overbodig door al op de achtste dag van de Tour een keuze te maken op basis van zijn gevoel. Het is alleen de vraag of dat gevoel wel helemaal klopt, zeker omdat de Giro-winnaar van 2017 tot vorige maand 420 dagen niet gekoerst had.

"Ik geloof dat Tom een stuk beter is dan hij zelf denkt", zegt Bennett. "Hij is zo'n goede renner, maar iedereen weet dat hij een heel zwaar jaar heeft gehad. Hij heeft gewoon een paar etappes nodig om zichzelf ervan te overtuigen dat hij zo goed is als iedereen weet dat hij is."

"Maar dat hij zaterdag alles heeft gegeven voor het team zegt ook wat over hem, dat hij niet loog toen hij zei onderdeel te willen zijn van een ploeg die de Tour wilde winnen en dat het hem niet uitmaakt of híj diegene is."

Het is de rol die Dumoulin de komende twee weken zal blijven spelen: knechten voor Roglic, die tweede staat in het klassement op drie seconden van geletruidrager Adam Yates. "Het is zaterdag niet 100 procent gegaan zoals we wilden, maar we zijn toch weer een dag dichter bij ons doel", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Het belangrijkste voor ons is dat Primoz nog steeds staat waar hij moet staan."

De Tour gaat zondag verder met nog een pittige Pyreneeënrit. De streep ligt in Laruns, 18 kilometer na de top van de vijfde en laatste klim van de dag, de Col de Marie-Blanque (7,7 kilometer à 8,6 procent). De start in Pau is om 12.35 uur en de finish wordt tussen 16.15 en 16.40 uur verwacht.