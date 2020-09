Tom Dumoulin heeft de hoop op de eindoverwinning in de Tour de France na zijn matige dag in de eerste etappe door de Pyreneeën opgegeven. De 29-jarige renner van Jumbo-Visma verloor zaterdag ruim twee minuten op zijn concurrenten in het algemeen klassement.

"Ik had het zwaar in de laatste paar kilometers van de Port de Balès toen Wout (van Aert, red.) overnam van Robert (Gesink, red.)", liet Dumoulin weten. "Ik had niet de benen om tot aan de finish met de beste renners mee te gaan. Op de top van de Port de Balès moest ik een gaatje laten, maar in de afdaling kon ik nog aanhaken."

De Limburger deed op de Col de Peyresourde, de laatste beklimming van de achtste etappe, veel kopwerk voor zijn ploeggenoot Primoz Roglic, maar hij kon daardoor niet mee toen de favorieten versnelden.

"Ik zat al op hangen en wurgen mee op de Port de Balès, dus toen heb ik de keuze gemaakt om op kop te rijden voor Primoz", verklaarde hij. "Uiteindelijk was dat wel te vroeg en raakte Primoz geïsoleerd, maar anders was ik er zonder kopbeurt afgegaan."

75 Samenvatting Tour-etappe 8: Dumoulin moet titelaspiraties opgeven in zware bergrit

'Voelde vandaag dat Tour-zege niet meer gaat lukken'

Door zijn slechte dag zakte Dumoulin van de vijfde naar de vijftiende plaats in het klassement. Daarin heeft hij nu twee minuten en twintig seconden achterstand op geletruidrager Adam Yates.

"We zijn hier om de Tour te winnen. In eerste instantie was het de bedoeling om dat met Primoz óf met mij te doen, maar ik voelde vandaag dat dat niet meer gaat lukken", concludeerde hij.

In tegenstelling tot Dumoulin kwam Roglic wel in de groep met favorieten over de streep in de zware bergrit. De Sloveen bezet in het klassement de tweede plaats en heeft slechts drie seconden achterstand op Yates.

"Ik ben nu weggevallen uit het klassement, maar Primoz staat er supergoed voor. We zijn met het doel van start gegaan om de Tour te winnen en daar heeft Primoz hele goede kaarten voor, dus daar gaan we nu vol voor", besloot Dumoulin.