Robert Gesink was zaterdag zeer tevreden over het optreden van zijn ploeg Jumbo-Visma in de zware achtste etappe van de Tour de France. De ervaren meesterknecht wil er niet te zwaar aan tillen dat schaduwkopman Tom Dumoulin door een flinke kopbeurt in dienst van Primoz Roglic uit de top van het klassement wegviel.

"Het is niet ideaal dat Tom tijd verloren heeft, maar aan de andere kant heeft Primoz laten zien dat hij héél erg goed is", zei Gesink na de etappe over drie zware Pyreneeëncols. "Dit geeft alleen maar aan dat Tom ook een fantastische teamspeler is."

Dumoulin was op de laatste klim van de etappe, de Col de Peyresourde, al vrij snel de enige ploegmaat voor Roglic, doordat Gesink en Wout van Aert al flink wat werk hadden verricht en klimmers George Bennett en Sepp Kuss geen goede dag hadden.

Dumoulin dunde door een stevige inspanning de groep met favorieten uit tot een renner of tien, maar hij moest zelf ook de tol betalen voor zijn harde werk.

De Limburger moest lossen toen Tadej Pogacar aanviel en verloor op de streep twee minuten en zeven seconden op de grootste kanshebbers voor de eindzege. In het klassement zakte hij van de vijfde naar de vijftiende plek, met nu een achterstand van 2.20 minuten op geletruidrager Adam Yates. Roglic zat wel van voren en is de nummer twee van het klassement op drie seconden van Yates.

'Ik zie alleen maar redenen voor een glimlach'

Gesink wees er na de finish in Loudenvielle op dat Dumoulin een maand geleden pas zijn eerste koers in 420 dagen tijd reed. "We weten allemaal dat Tom van heel erg ver komt. Als hij dit alweer kan, belooft dat alleen maar heel veel voor wat er nog komen gaat."

Jumbo-Visma benadrukte in aanloop naar de Tour dat de ploeg als doel had om met Roglic én Dumoulin in de slotweek nog in de top van het klassement te staan. Dat lijkt na de etappe van zaterdag lastig.

"Er zijn altijd negatieve dingen te verzinnen, maar zoals ik het zie hebben we al drie etappes gewonnen, vliegen we in de rondte en is de sfeer in de ploeg goed", aldus Gesink. "Ik zie alleen maar redenen voor een glimlach."

"We wilden vandaag echt kijken wat er mogelijk was en hoe de verhoudingen waren. We hebben met ballen gekoerst en dat zullen we nog wel vaker gaan doen deze Tour."