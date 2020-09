Nans Peters won zaterdag de achtste etappe van de Tour de France weliswaar met ruime voorsprong op zijn medevluchters, maar de Fransman begon pas te geloven in de overwinning toen hij zijn medevluchter Ilnur Zakarin zag afdalen.

"Ik wist dat Zakarin sterker was op de beklimmingen, maar ik gaf gewoon niet op", vertelde Peters. "In de afdaling van de Port de Balès zag ik dat hij als een geit naar beneden ging, dus ik had er vertrouwen in om hem in de finale te verslaan."

De 26-jarige renner van AG2R La Mondiale reed in die afdaling van de Port de Balès, de tweede beklimming van de dag, weg bij Zakarin en kwam uiteindelijk solo over de finish in Loudenvielle. Daar had hij een voorsprong van 41 seconden op de Letse nummer twee Toms Skujins.

Peters had geen flauw idee hoe groot het verschil met zijn achtervolgers was, want hij verloor tijdens de bergrit zijn oortje. "Ik had geen idee wat er allemaal in de etappe gebeurde. Ik baseerde alles op wat ik met mijn eigen ogen kon zien."

"Omdat ik niet wist hoe groot mijn voorsprong was, ben ik maar door blijven rijden", vervolgde hij. "Ik werd aangemoedigd door het publiek en besloot er in de afdaling van de Port de Balès vol voor te gaan. Pas op 2 kilometer van de finish wist ik dat het binnen was."

Peters en Zakarin reden weg uit een vroege vlucht. (Foto: Pro Shots)

'Dit was de manier om mijn droom waar te maken'

Voor Peters betekende het zijn tweede ritzege in een grote ronde. Hij schreef vorig jaar ook al de zestiende etappe in de Giro d'Italia op zijn naam.

"Het was al ongelofelijk om een etappe te winnen in de Giro, maar het is te gek om dat nu ook in de Tour te doen", jubelde hij. "Ik dacht: waarom zou ik het niet proberen in een vroege vlucht? Ik wist dat dit de manier was waarop ik mijn droom kon waarmaken."