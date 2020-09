Tom Dumoulin is zaterdag in de achtste etappe weggevallen in de top van het algemeen klassement in de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma moest al relatief vroeg lossen in de eerste Pyreneeënrit. Adam Yates behield de leiding. Nans Peters won de etappe.

Dumoulin deed op de laatste beklimming veel kopwerk voor zijn ploeggenoot Primoz Roglic, maar hij kon daardoor niet mee toen de kopmannen versnelden. Uiteindelijk verloor de schaduwkopman van Jumbo-Visma een dikke twee minuten op de favorieten.

Door zijn slechte dag zakte Dumoulin van de vijfde naar de vijftiende plaats in het klassement. Bauke Mollema was op plek 22 de beste Nederlander in de daguitslag en passeerde Dumoulin in de rangschikking. De kopman van Trek-Segafredo staat één plek hoger dan de Limburger.

Geletruidrager Yates had het op de Col de Peyresourde meerdere keren zwaar, maar hij kwam 'gewoon' in gezelschap van onder anderen Roglic en Guillaume Martin over de finish. De Sloveen en de Fransman bleven daardoor tweede en derde in klassement.

75 Samenvatting Tour-etappe 8: Dumoulin moet titelaspiraties opgeven in zware bergrit

Pinot lost al snel door tempo Jumbo-Visma

Direct na de start beproefden verschillende aanvalslustigen hun geluk. Uiteindelijk kregen dertien renners de zegen van het peloton. Ilnur Zakarin was op ruim een kwartier de best geklasseerde van de kopgroep, waartoe ook Benoît Cosnefroy, de drager van de bolletjestrui, en Søren Kragh Andersen van Sunweb behoorden.

De dertien vluchters zagen hun voorsprong snel oplopen tot maximaal veertien minuten. In het peloton kon de kersverse Europees kampioen op de weg Giacomo Nizzolo het tempo niet volgen en hij zag zich gedwongen om af te stappen vanwege een knieblessure.

Op de Port de Balès viel de kopgroep uit elkaar. Zakarin toonde zich de sterkste klimmer en kreeg Peters met zich mee. In de grote groep nam Jumbo-Visma het initiatief, waardoor de voorsprong van de vluchters gestaag afbrokkelde en het peloton flink uitgedund werd.

Door het tempo van de Nederlandse ploeg moest Thibaut Pinot al vroeg op de zwaarste klim van de dag lossen. De Franse hoop voor de eindzege, die in de eerste etappe nog hard ten val was gekomen, leek te kampen met een rugblessure en zou op grote achterstand binnenkomen.

Tom Dumoulin moest op de laatste beklimming van de dag de andere klassementsmannen laten gaan. (Foto: Getty Images)

Koplopers strijden om dagzege, kopmannen om geel

In de afdaling van de Port de Balès reed Peters weg bij de slecht dalende Zakarin. De Fransman begon solo aan de beklimming van de Peyresourde, met ruim negen minuten voorsprong op het peloton, waar de strijd tussen de kopmannen op de laatste klim van de dag ontbrandde.

Nadat eerst Dumoulin een flink stuk op kop had gereden voor Roglic, was het Tadej Pogacar die meerdere keren probeerde weg te komen en uiteindelijk ontsnapte. De demarrage van de pas 21-jarige Sloveen zorgde er tevens voor dat Dumoulin de klassementsmannen moest laten gaan.

Terwijl Pogacar zijn voorsprong verder vergrootte, moest titelverdediger Egan Bernal vlak onder de top van de Peyresourde zijn grote concurrent Roglic even laten gaan. In de afdaling kwamen alle favorieten echter weer bij elkaar, alleen Dumoulin slaagde er niet in om terug te keren.

Vooraan kwam de dagzege voor Peters niet meer in gevaar. De 26-jarige hardrijder van AG2R La Mondiale zag de achtervolgende Zakarin niet dichterbij komen en boekte de grootste zege uit zijn loopbaan.

Pogacar was op precies zes minuten van dagwinnaar Peters de eerste klassementsman die binnenkwam, veertig seconden later gevolgd door onder anderen Yates, Roglic en Martin. Dumoulin kwam daar weer twee minuten achter over de streep en moet zijn titelaspiraties dus voorlopig in de ijskast zetten.