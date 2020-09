Giacomo Nizzolo is zaterdag in de achtste etappe in de Tour de France afgestapt. De regerend Europees kampioen is de vijfde uitvaller in de Ronde van Frankrijk dit jaar.

Nizzolo kon in de 141 kilometer lange bergrit naar Loudenvielle door een knieblessure het tempo van het peloton niet volgen. Op de Col de Menté, de eerste beklimming van de dag in de zware Pyreneeënrit, zette hij zijn fiets aan de kant en stapte hij in de volgwagen.

De 31-jarige Italiaan stond 146e in het algemeen klassement en was een kandidaat voor de groene puntentrui. In de derde etappe was hij dicht bij een ritzege, maar hij moest zich in Sisteron tevreden stellen met een derde plaats. In de openingsrit kwam Nizzolo niet verder dan een zevende plek.

De sprinter van NTT Pro Cycling werd enkele dagen voor de Tour-start nog Europees kampioen in het Franse Plouay, waar hij in de massasprint onder meer te snel was voor Mathieu van der Poel.

Ook Bouet en Calmejane stappen af

Naast Nizzolo haalden ook Maxime Bouet en Lilian Calmejane het einde van de achtste etappe niet. Beide Fransen stapten tijdens de beklimming van de Port de Balès af en brachten het totaal aantal uitvallers in de Tour daarmee op zeven.

Eerder waren Rafael Valls, John Degenkolb, Philippe Gilbert (alledrie eerste etappe) en Anthony Perez (derde etappe) al afgestapt in Frankrijk.