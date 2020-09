Uitslag:

Nans Peters wint rit

Yates behoudt gele trui

Dumoulin verliest veel tijd

Goedemiddag en welkom in het liveblog van de achtste etappe van de Tour de France. Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen van de eerste bergrit in de Pyreneeën.