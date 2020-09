In de eerste drie bergritten van de Tour de France daagden de favorieten voor de eindzege elkaar nog niet uit, maar de verwachting in het peloton is dat daar zaterdag met een rit over drie beroemde Pyreneeëncols verandering in komt.

Vertel Tom Dumoulin niet dat het experiment van parcoursbouwer Thierry Gouvenou om in de eerste zes Tour-dagen al drie zware bergetappes in te plannen mislukt is.

"Ik ben er blij mee", zegt de huidige nummer vijf van het algemeen klassement. "In een openingsweek met alleen maar sprintritten, is het elke dag vallen en ellende omdat het klassement nog niet vastligt. Wij vinden het prima zo."

Toch klonk er de afgelopen dagen vooral teleurstelling over het feit dat er in etappe twee, etappe vier en etappe zes een wapenstilstand was tussen de klassementsrenners. "Maar was er echt weinig spektakel deze week? Ik weet het niet", aldus Dumoulin. "Als er zeven vlakke ritten zijn, zal ook iedereen klagen dat er weinig spektakel is. Het is gewoon inherent aan de eerste Tour-week dat iedereen nog bezig is met energie sparen, dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven."

Bijna even traditioneel is dat er in het tweede weekend van de Ronde van Frankrijk twee fraaie bergetappes zijn uitgetekend. Dit jaar is gekozen voor de Pyreneeën en zaterdag moeten de renners in een relatief korte rit van 141 kilometer van Cazères-sur-Garonne naar Loudenvielle over drie echte Tour-cols: de Col de Menté (6,9 kilometer à 8,1 procent), de Port de Balès (11,7 kilometer à 7,7 procent) en de al in 1910 voor het eerst in de Tour beklommen Col de Peyresourde (foto, 9,7 kilometer à 7,8 procent).

"Vanaf zaterdag gaat het wel koers zijn", voorspelt Dumoulin. "Omdat we dan toch al een week bezig zijn en omdat ik denk dat een aantal ploegen weleens wil uitvinden waar ze staan. En ja, dat geldt misschien ook wel voor ons team."

288 Tour dag 8: 'Niet sterk ogende Bernal moet snel uitgedaagd worden'

'Verschillen zullen groter zijn dan in vorige bergritten'

Het nadeel voor renners die zaterdag willen aanvallen, is dat de finish niet bergop ligt. De streep is getrokken in Loudenvielle, 11,5 kilometer na de top van de Peyresourde. Ook zondag in de tweede Pyreneeënrit eindigt de etappe na een afdaling en een stukje vlak.

"Maar ik verwacht dit weekend bergop zeker wat aanvallen", zegt Bauke Mollema, die vrijdag in de waaieretappe bijna anderhalve minuut verloor en nu achttiende staat in het klassement. "Er zal niet weer een grote groep naar de streep rijden, de verschillen zullen groter zijn dan in vorige bergritten."

Ook titelverdediger Egan Bernal voorziet een pittig weekend. "De komende twee etappes zijn erg lastig", aldus de kopman van INEOS Grenadiers. "We gaan weer proberen om geen tijd te verliezen en de kansen pakken die zich aandienen."

Een van de belangrijkste vragen van het Pyreneeënblok is of een van de twee topploegen nu wel in het geel komt. Voorlopig vinden Jumbo-Visma en INEOS het prima dat eerst Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) en nu Adam Yates (Mitchelton-SCOTT) het gewicht van de koers moeten dragen.

"Zullen de andere ploegen ons echt gaan aanvallen, of elkaar aanvallen om te kijken wie er goed klimt?", vraagt Mitchelton-SCOTT-ploegleider Matt White zich af. "We krijgen de komende twee dagen in ieder geval echt epische cols om een antwoord te vinden op die vraag."

De achtste etappe van de Tour begint zaterdag om 13.35 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.05 en 17.30 uur.