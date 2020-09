Peter Sagan baalt als een stekker dat hij het uitstekende werk van BORA-hansgrohe vrijdag in de zevende etappe van de Tour de France niet heeft kunnen belonen met de zege. Zijn team domineerde de spectaculaire waaierrit, maar de Slowaak kreeg in de beslissende sprint materiaalpech en eindigde buiten de top tien.

"Alles zag er tot het einde goed uit, maar in de finale viel mijn ketting eraf en kon ik mijn sprint niet afmaken. Dat heeft me veel punten gekost. Het leek allemaal zo mooi, maar ja.. fucking cycling", zei de dertigjarige Sagan in niet mis te verstane bewoordingen na de finish in het Franse Lavaur.

BORA-hansgrohe voerde het tempo eigenlijk al direct na het startsein op, waardoor sprinters als Cees Bol, Sam Bennett en Caleb Ewan moesten lossen en op een onoverbrugbare achterstand kwamen te staan. In de tussensprint pakte Sagan vervolgens genoeg punten om de groene leiderstrui van Bennett over te nemen.

"Ik ben heel trots op mijn teamgenoten, want ze hebben fantastisch werk verricht door de koers zo te controleren", aldus Sagan. "De jongens reden bijna de hele dag op hoog tempo aan de kop van het peloton. Het zijn etappes als deze waarin mijn kansen op de groene trui liggen, maar ik had liever een andere finale gezien."

'Dit was een goede dag voor ons'

Sagan zat op 35 kilometer van de meet netjes in de voorste groep toen de waaiers ontstonden en niks leek zijn dertiende etappezege in de Tour meer in de weg te staan, maar zover kwam het dus niet. Wout van Aert drukte zijn wiel als eerste over de streep, voor Edvald Boasson Hagen (tweede) en Bryan Coquard (derde). Sagan werd slechts dertiende.

BORA-directeur Enrico Poitschke was ondanks het mislopen van de dagzege niet teleurgesteld. "We wilden natuurlijk voor de overwinning gaan, maar dat is door pech niet gelukt. Al met al hebben de jongens fantastisch werk verricht en was dit een goede dag voor ons. We hebben onze kracht getoond, zonder hulp van andere teams."

Sagan moet even wachten voordat hij weer voor de ritzege kan gaan, want het peloton krijgt zowel zaterdag als zondag een bergetappe voor de kiezen. Maandag is een rustdag en dinsdag liggen er in de tiende etappe weer kansen voor sprinters.