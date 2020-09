Tom Dumoulin en Robert Gesink waren vrijdag vol bewondering over ploegmaat Wout van Aert. De Belg moest in de spectaculaire zevende etappe van de Tour de France een groot deel van de dag kopman Primoz Roglic bijstaan, maar toch sprintte hij naar de zege in Lavaur.

"Het is ongelooflijk wat Wout doet", zei Dumoulin na de finish met een grote glimlach. "Hij houdt eigenlijk de hele rit Primoz uit de wind en dan maakt hij het ook nog af in de sprint. Er zijn geen woorden voor. Ja, misschien deze: spelen met de pedalen."

De etappe voor een pittig tweeluik in de Pyreneeën zorgde voor vuurwerk. BORA-hansgrohe ontwikkelde praktisch vanaf kilometer nul een heel hoog tempo, waarna INEOS Grenadiers met nog 35 kilometer te gaan de voorste groep in waaiers uiteentrok.

Jumbo-Visma was de hele dag bij de les en zat lang met zes man in de voorste groep. Van Aert, die woensdag al de vijfde rit won, kon daardoor voor zijn eigen kansen gaan en hij rekende in de sprint af met de Noor Edvald Boasson Hagen en de Fransman Bryan Coquard.

"Het was niet normaal, een superzware dag waarin we de hele dag volle bak hebben gereden", zei Gesink. "Dan is het natuurlijk helemaal fantastisch als Wout de zege pakt. Hij rijdt de hele dag met Primoz in de rondte en wint alsnog, bizar knap."

Pas tijdens de rit werd besloten dat Van Aert mee kon sprinten. "We hebben vooraf afgesproken dat Wout niet vanaf kilometer nul alleen maar met de sprint in zijn hoofd zit", aldus Dumoulin. "Hij moet eerst Primoz beschermen en dat deed hij ook. In de finale beslisten Primoz en ik - samen met ploegleider Grischa Niermann - dat we veilig waren en zeiden we: 'Wout, ga er voor.' Ha, hij zat er toch. En hij doet het voor de tweede keer geweldig."

'Tijdverlies van mannen als Pogacar is mooi meegenomen'

Dumoulin waarschuwde voor de start van de rit in Millau al voor de wind, maar ook hij had niet verwacht dat het vrijdag vanaf het eerste moment koers zou zijn. "Maar BORA had er zin in vandaag, die hebben een goede dag gehad."

"We hadden verwacht dat het een heel nerveuze rit zou worden, maar dat het pas zou breken op het punt waar INEOS het uiteindelijk liet breken. Voor mij was dit veel beter, want nu brak het al in het begin van de etappe en was het direct een stuk minder stressvol. En wij zaten er gelukkig steeds goed bij."

Dumoulin en ploegmaat Roglic deden uiteindelijk uitstekende zaken in het klassement. De potentiële podiumklanten Tadej Pogacar, Bauke Mollema, Richie Porte, Richard Carapaz, Esteban Chaves en Mikel Landa belandden in de verkeerde waaier en verloren 1 minuut en 21 seconden.

"Primoz en ik zijn niet in de problemen geweest, het was voor ons een perfecte dag", aldus Dumoulin. "Vooral het tijdverlies van Pogacar is mooi meegenomen, die had ik hoog zitten voor het klassement. Goed, anderhalve minuut is nog niet onoverkomelijk, maar het is toch aardig wat. De laatste jaren wordt de Tour meestal met een kleiner tijdverschil gewonnen."