Voor Wout van Aert komt zijn tweede etappezege in de Tour de France als een verrassing. De Belg van Jumbo-Visma sprintte vrijdag in een tumultueuze waaierrit naar zijn tweede overwinning in deze editie van de Franse wielerronde.

"Ik ben erg trots op deze overwinning", jubelde Van Aert, die woensdag ook de vijfde rit won, na afloop van de zevende etappe. "Ik had dit vanochtend niet verwacht, dus dit is een mooie verrassing."

Vrijwel vanaf de start zorgden de renners voor spektakel in de relatief vlakke rit van Millau naar Lavour. Al vroeg in de etappe voerde BORA-hansgrohe het tempo flink op, waardoor veel topsprinters moesten lossen.

Van Aert bleef wel in de voorste groep en miste ook de slag niet toen de slotfase van de etappe werd beïnvloed door waaiers. "Vanaf het begin gingen we meteen volle bak onder aanvoering van BORA-hansgrohe, waardoor veel sprinters de slag misten. Daarna was het vechten tegen de wind, maar we zaten met het team steeds goed voorin."

"Het is mooi dat de klassementsrenners goed zitten en mijn ritzege maakt het helemaal af", doelde de drievoudig wereldkampioen veldrijden op zijn ploeggenoten Primoz Roglic en Tom Dumoulin. De kopmannen van Jumbo-Visma pakten ruim een minuut op onder anderen Tadej Pogacar.

67 Samenvatting Tour-etappe 7: Van Aert laat klasse ook in waaierrit zien

'Ik had een uitstekende timing'

Vooraan bleef een groep van zo'n veertig renners over, waarvan niet heel veel sprinters meer deel uitmaakten. Van Aert bleek veruit de sterkste in de sprint en hield Edvald Boasson Hagen (tweede) en Bryan Coquard (derde) achter zich.

"Met zo'n kleine groep zou het zonde zijn om het niet te proberen. De sprint werd vroeg aangegaan, maar ik had een uitstekende timing", blikte Van Aert terug.

Voor de 25-jarige renner van Jumbo-Visma is het al zijn zesde overwinning in ruim een maand tijd. Naast zijn twee ritzeges in de Tour won hij de Strade Bianche, Milaan-San Remo, een etappe in het Critérium du Dauphiné en kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden.