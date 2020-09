Wout van Aert heeft vrijdag de zevende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma was na een spectaculaire rit van 168 kilometer, die flink werd beïnvloed door waaiers in de slotfase, de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton. Onder anderen Bauke Mollema en Tadej Pogacar verloren veel tijd in het klassement.

Op zo'n 30 kilometer van de meet brak het al uitgedunde peloton door de wind in tweeën. Van Aert bleef over met sprinters als Peter Sagan, Edvald Boasson Hagen en Bryan Coquard, maar de 25-jarige Belg toonde zich van dat groepje duidelijk de sterkste. Boasson Hagen (tweede) en Coquard (derde) completeerden het podium.

Voor Van Aert is het al zijn tweede etappezege in deze Tour, nadat hij woensdag de vijfde rit op zijn naam schreef. Aangezien zijn ploeggenoot Primoz Roglic dinsdag zegevierde, staat Jumbo-Visma na zeven etappes al op drie dagzeges.

Adam Yates zag zijn gele trui niet in gevaar komen, maar de zevende rit zorgde wel voor verschuivingen in de top tien. Onder anderen Mollema, Pogacar, Mikel Landa en Richie Porte misten de slag toen de waaiers optraden en verloren 1 minuut en 21 seconden op de belangrijkste klassementsrenners. Datzelfde geldt voor Richard Carapaz van INEOS Grenadiers, die met materiaalpech kampte.

Sam Bennett raakte de leiding in het puntenklassement kwijt aan Sagan. De renner van Deceuninck-Quick-Step kon het tempo in de beginfase al niet bijbenen, terwijl Sagan genoeg punten in de tussensprint pakte om de groene trui over te nemen.

Het peloton staat zaterdag weer een bergrit te wachten. De renners vertrekken uit Cazères-sur-Garonne en komen 140 kilometer en drie beklimmingen verder aan in Loudenvielle. Ook zondag staat er een bergetappe op het programma, waarna de renners maandag genieten van hun eerste rustdag.

Top tien in algemeen klassement 1. Adam Yates - Mitchelton-SCOTT

2. Primoz Roglic (+0.03) - Jumbo-Visma

3. Guillaume Martin (+0.09) - Cofidis

4. Egan Bernal (+0.13) - INEOS Grenadiers

5. Tom Dumoulin - Jumbo-Visma

6. Nairo Quintana -Arkéa-Samsic

7. Romain Bardet - AG2R La Mondiale

8. Miguel Ángel López - Astana

9. Thibaut Pinot - Groupama-FDJ

10. Rigoberto Urán - EF Pro Cycling

BORA-hansgrohe zorgt voor spektakel in beginfase

De zevende etappe van Millau naar Lavaur was op papier geschikt voor sprinters, maar met onder meer de Col de Peyronnenc en de Côte de Paulhe halverwege de rit aasden veel renners op een plek in de vlucht van de dag. In tegenstelling tot de zesde etappe was het vrijdag dan ook direct koers.

Na een aanval van Benoît Cosnefroy in de jacht op punten voor het bergklassement voerde BORA-hansgrohe - in dienst van Sagan - het tempo in het peloton flink op. Het kopwerk van BORA zorgde ervoor dat sprinters als Cees Bol, Bennett, Caleb Ewan, Alexander Kristoff en André Greipel moesten lossen, terwijl onder anderen Sagan, Matteo Trentin en de klassementsmannen wél in die voorste groep zaten.

Na de tussensprint - Sagan moest Trentin voor zich dulden - bleef BORA aan kop van het peloton, dat de achtervolgende groep (met onder anderen Bennett) en de derde groep (Bol en Ewan) op een onoverbrugbare afstand zette.

De Gendt zet aanval in, waaiers zorgen voor problemen

Met nog een kleine 100 kilometer te gaan vond Thomas De Gendt het mooi geweest en ging hij er alleen vandoor. De Belg van Lotto Soudal, die door de penibele positie van Ewan voor eigen kansen mocht gaan, kwam als eerste boven op de Col de Peyronnenc en de Côte de Paulhe en koesterde een halve minuut voorsprong op het peloton. Door de vlucht van De Gendt keerde ook de rust in het peloton even terug.

Toch bleef de marge van de tweevoudig etappewinnaar in de Tour beperkt en werd hij op 35 kilometer van de meet ingerekend. Daarmee was het direct weer onrustig, want door de wind lagen er in de vlakke slotfase waaiers op de loer. Het zorgde direct voor een tweedeling in het al uitgedunde peloton.

Onder anderen Julian Alaphilippe, Roglic, Tom Dumoulin en geletruidrager Yates zaten allemaal comfortabel in de eerste groep, terwijl mannen als Mollema, Pogacar en Landa de slag misten en op een dikke minuut achterstand kwamen.

In de absolute slotfase waren er opnieuw kansen op waaiers, maar bleef het rustig in de voorste groep. Pure sprinters als Sagan, Boasson Hagen en Coquard leken in de onvermijdelijke sprint favoriet voor de ritzege, maar het was Van Aert die imponeerde en voor de tweede keer deze Tour als eerste over de streep kwam.