Na de eerste zes Tour-dagen staan er wat vraagtekens achter de kracht van INEOS Grenadiers, de ploeg die de afgelopen acht jaar de Ronde van Frankrijk domineerde. Volgens Dylan van Baarle is er echter geen enkele reden tot zorg.

Op de Col de Lusette, de voorlaatste klim van de zesde etappe, was hij daar voor het eerst echt deze Tour: de inmiddels zo bekende INEOS-trein. De trein die, vooral onder de naam Sky, Bradley Wiggins (2012), Chris Froome (2013, 2015, 2016 en 2017), Geraint Thomas (2018) en Egan Bernal (2019) naar de Tour-zege leidde.

In slagvolgorde reed de Britse ploeg donderdag de steile col van eerste categorie op, maar toch was het beeld niet zoals de afgelopen jaren. Want hoewel de Spaanse meesterknecht Jonathan Castroviejo aardig doortrapte, zat er nog een grote groep van zo'n vijftig renners in zijn wiel.

"INEOS was er wel vandaag, maar ik vond het niet indrukwekkend wat ze deden", oordeelde Jumbo-Visma-renner Robert Gesink. "Het was niet ouderwets, zeker niet."

260 Tour dag 7: 'Favorieten willen de gele trui nu helemaal niet'

'Reden donderdag op kop om energie te sparen'

De Tour begon al anders voor INEOS Grenadiers, want vaste waarden Froome en Thomas werden niet geselecteerd. Bovendien treft de ploeg van Dave Brailsford deze Ronde van Frankrijk met Jumbo-Visma misschien wel voor het eerst in zijn bestaan een team dat minimaal net zo sterk is.

In de eerste zes dagen van de Tour, met daarin al drie bergritten, heeft INEOS Grenadiers nog weinig van zijn spierballen getoond, maar Van Baarle denkt dat zijn ploeg nog even sterk is als altijd.

"Vorig jaar hebben we ook niet de hele tijd dominant op kop gereden in de Tour", zegt de Nederlander, die sinds 2018 voor INEOS rijdt. "Of we beter zijn dan vorig jaar, weten we pas zeker in Parijs, maar ik denk dat we sterker zijn. Ik voel me in ieder geval beter dan in de vorige Tour."

Volgens Michal Kwiatkowski nam INEOS Grenadiers donderdag het voortouw in de finale om de kopmannen Bernal en Richard Carapaz zo goed mogelijk te kunnen beschermen, niet om een aanval voor te bereiden.

"Op deze klim was het alleen maar zwaarder geweest om in het wiel te zitten, dus pakten we de kans om kopwerk te doen en ons eigen tempo te rijden", aldus de Pool. "We hadden geen angst om voor de ritzege te gaan, maar er was een heel sterke kopgroep en we wilden vooral energie sparen. En in die missie zijn we geslaagd."