Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers hopen over ruim twee weken in de gele trui te staan in Parijs, maar voorlopig doen de twee topploegen er zoveel mogelijk aan om níét aan de leiding te gaan in het algemeen klassement van de Tour de France.

Adam Yates voelde donderdag 191 kilometer lang de magie van de gele trui. "Toen ik een kind was, keek ik altijd naar de Tour op televisie en zoals iedereen wilde ik ooit de leider in de Ronde van Frankrijk zijn", zei de Brit na de zesde etappe. "Het was geweldig om het geel te dragen. Hopelijk houd ik de trui nog een paar dagen."

Mitchelton-SCOTT, de ploeg van Yates, voelde 191 kilometer lang de last van de gele trui. "Die mannen hebben de ballen uit hun broek moeten rijden om de voorsprong van de kopgroep enigszins acceptabel te houden", zag Robert Gesink, waarmee hij direct verklaarde waarom zijn ploeg Jumbo-Visma vooral nog níét de klassementsleider wil hebben.

"Het klinkt natuurlijk supermooi, de gele trui dragen", vervolgde Gesink. "Maar dat doen we liever aan het einde van het rondje. Stel dat Tony Martin en Amund Grøndahl Jansen moeten werken als Mitchelton-SCOTT vandaag, dat houd je geen twee dagen vol. Bovendien moet je als geletruidrager elke dag naar het podium, dat kost alleen maar tijd en energie. Het is prima zo, nu aan de leiding staan is geen geschenk."

Mitchelton-SCOTT reed donderdag lang aan kop van het peloton. (Foto: Pro Shots)

'Er komen nog twee hele zware weken aan'

Ook bij INEOS Grenadiers vinden ze het prima dat kopman en titelverdediger Egan Bernal in het klassement op dertien seconden staat van Yates. De Britse ploeg reed donderdag wel op kop van de groep met favorieten, maar niet met een tempo om de geletruidrager in de problemen te brengen.

"We reden zeker niet om de leiding in het klassement over te nemen", bevestigde INEOS Grenadiers-renner Dylan van Baarle. "De Tour is superlang en er komen nog echt twee hele zware weken aan, met lastige etappes om te controleren. Dus elk beetje energie dat wij en Egan kunnen sparen, is mooi meegenomen. Natuurlijk is het mooi om de gele trui te hebben, maar dat is nu niet ons doel."

Yates zal hoogstwaarschijnlijk vrijdag zijn gele trui weer behouden, want de zevende etappe is op papier een rit voor de sprinters. Zaterdag gaat het peloton de Pyreneeën in en zal er mogelijk wel een aanval op het geel van Yates komen.