Alexey Lutsenko boekte donderdag op de Mont Aigoual voor het eerst in zijn carrière een ritzege in de Tour de France. De 27-jarige Kazach had dat mede te danken aan een advies van zijn ploegbaas Alexandre Vinokourov.

"Ik heb vanmorgen samen met hem deze etappe doorgenomen", zei de renner van Astana direct na de finish. "Hij gaf me de tip om op het moeilijkste deel van de klim aan te vallen."

Lutsenko maakte deel uit van een kopgroep van acht renners, die in de lastige slotfase uiteenviel. De uiteindelijke ritwinnaar voelde nog wel lange tijd de hete adem Jesús Herrada in zijn nek.

"Toen ik hoorde dat het verschil minder dan een halve minuut was, begon ik me wat zorgen te maken en heb ik nog even alles gegeven, zonder in het rood te gaan." Aan de streep was het verschil met de Spanjaard bijna een minuut.

Omdat Lutsenko in eerdere etappes al meer dan vijf minuten had verloren, vormde hij geen bedreiging voor het algemeen klassement. "Dat gaf me de kans om vandaag mee te springen. Ik heb heel hard gewerkt voor zo'n grote overwinning, dus hier ben ik heel erg blij mee."

Met zijn ritzege treedt Lutsenko in de voetsporen van zijn ploegleider. Vinokourov won in totaal zelfs zes Tour-etappes, maar moest twee zeges inleveren wegens dopinggebruik.