Bauke Mollema vindt het logisch dat de favorieten donderdag in de zesde etappe van de Tour de France, met aankomst op de Mont Aigoual, hun kruit droog hielden. Volgens de renner van Trek-Segafredo nodigde de slotklim niet uit tot aanvallen.

"De laatste klim was niet zwaar genoeg om het verschil te maken", zei Mollema nadat hij vooraan in de groep der favorieten als zesde over de streep was gekomen. "Er werd een goed tempo gereden, maar het ging niet volle bak."

Zwaartepunt van de etappe was de Col de la Lusette, een 11,7 kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent. Daarna was het echter, op de veel minder steile flanken van de Mont Aigoual, nog 13 kilometer naar de finish.

"Ik heb bijna die hele laatste klim op het buitenblad gereden. Bovendien was de kopgroep al uit zicht, dus dan legt niet iedereen zijn kaarten op tafel, zeker met alles wat nog gaat komen deze Tour. Ik wilde op de klim gewoon de beste renners volgen en dat lukte goed."

'Bernal was misschien niet super vandaag'

Achter de kopgroep, waaruit de Kazach Alexey Lutsenko als ritwinnaar naar voren kwam, werd het tempo in het peloton bepaald door INEOS Grenadiers van titelverdediger Egan Bernal.

Dat tempo lag niet hoog genoeg om de boel flink uit te dunnen, merkte Mollema op. "Toen ik op het eind mee wilde sprinten, moest ik om een paar mannen van INEOS heen en hoorde ik Bernal 'rustig, rustig' roepen tegen Kwiatkowski. Dus misschien was hij niet super, of had hij gewoon geen zin om mee te sprinten."

Mollema staat in het algemeen klassement op de elfde plaats. Zijn achterstand op leider Adam Yates bedraagt dertien seconden.