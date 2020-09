Tom Dumoulin had donderdag een relatief rustige dag in de zesde etappe van de Tour de France. Er werd niet aangevallen in de groep met favorieten en INEOS Grenadiers deed het kopwerk in de finale, waardoor Dumoulins ploeg Jumbo-Visma de benen kon sparen.

"Wij vonden het prima dat INEOS de kop nam", zei Dumoulin met een glimlach na de finish op de Mont Aigoual. "Wij hoeven ons niet elke dag te laten zien. We willen ons tonen op de juiste dagen en dat hebben we tot nu toe gedaan."

Ook de derde bergrit van deze Tour leverde geen groot vuurwerk op tussen de favorieten voor de eindzege. Dumoulin kwam net als alle toppers in een groep van 29 renners over de streep, op iets minder dan drie minuten van ritwinnaar Alexey Lutsenko uit Kazachstan.

"Ik had deze status quo wel een beetje verwacht", aldus Dumoulin. "We moesten er natuurlijk wel rekening mee houden dat het volle bak zou gaan op de klimmen, maar de kans op dit scenario leek me al veel groter."

'Aanvaller had geen kans gehad'

De top van de zwaarste klim van de dag, de Col de la Lusette (11,7 kilometer à 7,3 procent), lag namelijk op 13,5 kilometer van de finish en de slotklim naar de top van de Mont Aigoual was niet zo lastig (8,3 kilometer à 4 procent).

"De Col de la Lusette was zeker pittig, maar hij lag net iets te ver van de finish om spectaculaire dingen te verwachten", legde Dumoulin uit. "Stel dat iemand daar aangevallen en een halve minuut had gepakt, dan had hij geen kans gehad in de laatste 10 kilometer. INEOS of wij zaten namelijk nog met vier of vijf man gegroepeerd bij elkaar om te achtervolgen."

De Limburger, die drie keer herhaalde dat hij zich "prima" voelde in de zesde rit, vindt dat Jumbo-Visma na zes Tour-dagen nog steeds in een perfecte positie zit. De ploeg hoeft nog geen gele trui te verdedigen en hij en medekopman Primoz Roglic staan dicht op leider Adam Yates.

"We zijn heel blij met deze situatie, dat we op een dag als vandaag niks hoeven te doen. We mogen straks best wel een keer spectaculair uitpakken met de ploeg als we een kans zien, maar voor nu is dat nog niet nodig."