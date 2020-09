De ene dag rijdt hij keihard op kop op een klim van de eerste categorie en de volgende dag wint hij een massasprint. Wout van Aert bewees dinsdag en woensdag in de Tour de France nog maar eens dat hij een unieke renner is.

George Bennett - 58 kilo en klimmer van beroep - kan er een kwartiertje na de ritzege van ploeggenoot Van Aert - 78 kilo en winnaar van beroep - alleen maar om lachen. "Een sprinter heeft me dinsdag gelost op een zware klim. Een sprinter die vandaag een massasprint wint. Die Wout is een speciale."

De nog altijd pas 25-jarige Van Aert bevestigde in de vijfde Tour-etappe nog maar eens dat hij momenteel misschien wel de sterkste renner van het peloton in. Na een wandeletappe en een lastige finale rekende de Belg van Jumbo-Visma af met alle topsprinters en boekte hij zijn vierde grote zege in amper een maand tijd, na Strade Bianche, Milaan-San Remo en een rit in het Critérium du Dauphiné.

"Wat vooral bijzonder is aan Wout, is dat hij het op alle terreinen kan", zegt Cees Bol, die op een half wiel van Van Aert genoegen moest nemen met de tweede plek. "Kijk alleen maar naar zijn inspanning dinsdag op de slotklim naar Orcières-Merlette."

In die eerste etappe van deze Tour met finish bergop reed Van Aert in de absolute finale zó hard, dat geen enkele klimmer ook maar dacht aan aanvallen. Dat is normaal niet het type renner dat een massasprint kan winnen, maar de drievoudig wereldkampioen veldrijden houdt zich niet aan de normale wetten.

"Ik denk niet dat het nodig is om één label op mezelf te plakken", antwoordt Van Aert op de vraag of hij nu klimmer of sprinter is. "Sterker nog, het is juist een van mijn sterke punten dat ik dat weiger te doen. Het is fijn om zo veelzijdig te zijn."

307 Tour dag 6: Roglic gaat voor geel op mythische klim uit ‘De renner’

'Anderen helpen is óók heel mooi om te doen'

Natuurlijk werd Van Aert er weleens moe van de afgelopen dagen: voor elke etappe moest hij de vraag beantwoorden of hij in déze rit dan een keer voor zijn eigen kans mocht gaan. In België was de (dienende) rol van de Vlaming in de sterke Tour-ploeg van Jumbo-Visma steeds het belangrijkste discussiepunt, maar de hoofdrolspeler zelf vindt het niet zo'n spannend onderwerp.

"Het is niet zo dat iemand anders helpen iets slechts is, dat is óók heel mooi om te doen", benadrukt Van Aert. "Als niemand zou willen knechten voor de kopmannen, zouden we met een peloton van slechts twintig renners rijden."

"Ik ben heel gemotiveerd om in dit team te rijden en voor de eindzege te strijden in de Tour, de grootste koers ter wereld. Daarnaast heb ik laten zien dat ik in etappes die minder belangrijk zijn voor onze kopmannen voor mijn eigen kans kan gaan. Ik zie dus geen reden om te klagen."

Klagen is iets wat Van Aert sowieso weinig doet volgens zijn ploeggenoten. "Wout zet het team altijd op de eerste plek, hij gaat alleen voor eigen succes als hij zeker weet dat Tom en Primoz helemaal veilig zijn", aldus Bennett. "Daarom ben ik heel blij dat hij deze rit gewonnen heeft. Hij verdient het echt."

Donderdag zal Van Aert weer in zijn dienende rol kruipen, want in de zesde rit moet er in de laatste 50 kilometer flink geklommen worden. De streep ligt op de Mont Aigoual, een klim van 8,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4. De start in Le Teil is om 12.10 uur en de finish wordt verwacht tussen 16.45 en 17.15 uur.