Natuurlijk nodigde het parcours niet uit en zijn de eerste dagen van de Tour de France zwaar geweest. Maar toch was het bijzonder dat er woensdag in de hele vijfde etappe helemaal geen animo was om in een kopgroep te zitten, ook voor de renners zelf.

Rasaanvaller Thomas De Gendt kon er na de wandeletappe van Gap naar Privas de humor wel van inzien. "Ik heb mijn eerste kopgroep van deze Tour gehad", twitterde de Belg. "We waren met 172 vluchters tot 10 kilometer voor de streep."

In bijna elke Tour-etappe is het vlagsignaal van de officiële start het sein voor in ieder geval een paar renners om te versnellen, maar woensdag gebeurde er niks. En zo bleef het, tot diep in de finale. Ja, De Gendt probeerde het heel even met de Deen Kasper Asgreen, maar dat duo werd na een paar honderd meter al gegrepen. En dus zagen de tv-kijkers urenlang een volledig peloton, waarin de renners vooral goed konden bijpraten.

"Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Het was een hele rare gewaarwording", zei Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) na de finish. "Dit gebeurt weleens in andere koersen zoals de Giro en de Vuelta, maar niet in de Tour", vulde Jumbo-Visma-renner George Bennett aan. "Ha, ik denk dat iedereen een 'herfstvibe' heeft."

Bennetts ploeggenoot Wout van Aert, die na een korte maar hevige finale de massasprint won in Privas, verbaasde zich er eveneens over dat niet één renner een avontuur aandurfde. "Heel verrassend. Ik rijd nog niet zo lang in de WorldTour, maar dit is voor mij de eerste keer op dit niveau dat helemaal niemand in de kopgroep wilde zitten."

'Een gekke dag, zo zonder kopgroep'

Volgens cijfers van de organisatie gebeurt het zelden dat een Tour-rit wordt afgewerkt zonder serieuze vluchters. De statistici konden in ieder geval sinds 2008 geen etappe vinden waarin er geen kopgroep was die minimaal 10 kilometer voor het peloton reed, een aantal slotritten naar Parijs daargelaten.

In de jaren negentig waren er wel twee ritten waarin er geen kopgroep was: in 1995 werd de zestiende etappe geneutraliseerd als eerbetoon aan de een dag eerder overleden renner Fabio Casartelli, en drie jaar laten staakten de renners in de zeventiende rit, als protest tegen de politieonderzoeken naar dopinggebruik in het peloton.

Natuurlijk zijn er verklaringen voor het gebrek aan aanvalslust op woensdag. "De kleinere Franse teams die normaal in de aanval gaan op een dag als vandaag, hebben deze Tour heel goede renners", opperde Bennett, waarmee hij doelde op bijvoorbeeld Cofidis (sprinter Elia Viviani en klassementsman Guillaume Martin) en Arkéa-Samsic (Nairo Quintana). "Die teams zijn hier niet alleen om publiciteit te scoren, ze willen resultaten boeken."

Cees Bol wees op het parcours, dat vooral veel dalende kilometers bevatte. "Het was heel lang naar beneden, dus dan is het niet echt lekker om met twee of drie man voor het peloton te gaan rijden", zei de sprinter, die tweede werd in Privas. "Misschien is de belangrijkste reden dat de eerste vier dagen al behoorlijk zwaar waren. En iedereen weet dat er nog flink wat aankomt deze Tour", zocht Van Aert naar een verklaring.

"Het was raar, een gekke dag zo zonder kopgroep", concludeerde Bol. "Maar ja, als niemand in de vlucht wil, kun je moeilijk renners verplichten aan te vallen."