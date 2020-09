Ploegbaas Patrick Lefevere neemt het zijn ploegleiding bij Deceuninck-Quick-Step kwalijk dat Julian Alaphilippe de gele trui heeft verloren. De kopman van de Belgische formatie kreeg woensdag een tijdstraf van twintig seconden voor het aannemen van een bidon in de laatste 20 kilometer van de vijfde etappe.

"Het een zwaar besluit, maar wel een regel. En als die bij iedereen wordt toegepast, dan ook bij ons. De gele trui is niet boven de rest verheven", zegt Lefevere tegen Le Parisien. "Als niemand ons had gewaarschuwd dat je geen bidon mocht halen in de laatste 20 kilometer, dan hadden we dit kunnen aanvechten. Maar iedereen weet dit."

Sportief directeur Tom Steels verdedigde na afloop van de vijfde rit de actie van zijn ploeg door te stellen dat op 18 kilometer van de streep pas de eerste plek zich aandiende om een bidon veilig af te geven aan Alaphilippe. "Het was daarvoor erg gevaarlijk met snelheden van 70 kilometer per uur. Maar we hebben een fout gemaakt. Daar kunnen we niets meer aan doen."

Lefevere vindt dat er geen excuses mogen zijn. "In het wielrennen kan je natuurlijk de leiderstrui verliezen door een valpartij, een lekke band, een ongeluk of doordat iemand sterker is dan jijzelf. Maar om de leiderstrui te verliezen door zulke domheid..."

"Dan mag niemand gelukkig zijn", vervolgt hij. "Ik ben het in elk geval niet. Julian verdiende het niet om de trui te verliezen door zoiets. Maar de regels zijn er voor iedereen. Het is ongelooflijk. Na de finish hadden we twee truien, de gele voor Julian en de groene voor Sam Bennett. En opeens hebben we er nog maar één."

Julian Alaphilippe verloor zijn leiderstrui in de Tour de France door een tijdsstraf voor het aannemen van een bidon in de laatste 20 kilometer van de vijfde etappe. (Foto: Pro Shots)

'Door Fabio kan ik zaken beter in perspectief plaatsen'

Toch wil Lefevere benadrukken dat hij de verloren leiderstrui van Alaphilippe kan relativeren door de zware blessures van zijn pupillen Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel. Jakobsen raakte door toedoen van Dylan Groenewegen zwaargewond bij een valpartij in de Ronde van Polen, terwijl Evenepoel zijn bekken brak in de Ronde van Lombardije.

"Met onze zwaargewonde renners zoals Fabio Jakobsen en zijn 130 hechtingen in zijn gezicht, kan ik de zaken beter in perspectief plaatsen. Het gaat als een windvlaag voorbij en we zullen onze hoofden heffen. Dit is dan maar een kleinigheid."

Door de tijdstraf voor Alaphilippe is Adam Yates van Mitchelton-SCOTT de nieuwe leider in de Tour de France. Hij heeft een voorsprong van twee seconden op nummer twee Primoz Roglic van Jumbo-Visma. De Tour gaat donderdag verder met een bergrit.