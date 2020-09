Cees Bol en zijn ploeggenoten van Sunweb reden woensdag in de vijfde etappe van de Tour de France een zo goed als foutloze massasprint, maar de 25-jarige Nederlander kwam op de streep net een paar centimeter tekort op Wout van Aert, dé man in vorm van het peloton.

"Het was nagenoeg perfect", zei Bol na zijn tweede plek in Privas. "Maar helaas kwam er nog één iemand langszij en die was net een half wiel sneller."

Sunweb nam net als in de vorige twee massasprints het voortouw in de absolute finale. De Duitse ploeg zat met nog zo'n 1,5 kilometer te gaan met nog liefst vijf man aan kop van het peloton, waarna Bol in een zetel naar de streep werd geleid. De Noord-Hollander reed ook een prima sprint, maar het was net niet genoeg voor zijn eerste ritzege in de Tour.

"De mannen hebben een geweldige lead-out gereden", prees Bol zijn ploeggenoten. "Ze hebben het tempo zo hoog gelegd, dat de andere sprinttreinen nooit meer in de buurt van ons zijn gekomen. Daar ben ik echt trots op. En ik reed voor mijn gevoel zelf ook een goede sprint, dus we kunnen onszelf weinig verwijten. Maar natuurlijk baal ik, want ik was er dichtbij."

Na de vorige massasprint, maandag in Sisteron, was Bol nog zeer teleurgesteld omdat zijn ploeg twee fouten maakten in de slotkilometer en hij slechts zevende werd. "Vandaag heb ik echt kunnen sprinten en een eerlijke kans gehad. En ja, dan kan het zo zijn dat we tweede worden. Maar ik geloof evengoed nog steeds in mijn winstkansen in de volgende sprint."

71 Samenvatting Tour-etappe 5: Van Aert klopt Bol in massasprint

'Ik geloof dat ik Van Aert kan kloppen'

Bol weet ook dat hij woensdag in de straten van Privas streed met de misschien wel sterkste renner van het peloton momenteel. Van Aert, die dinsdag nog flink wat kopwerk deed op de slotklim van de pittige bergetappe, won vorige maand al Strade Bianche, Milaan-San Remo en een rit in het Critérium du Dauphiné.

"Je hoeft maar een blik te werpen op zijn resultatenlijst, of te kijken naar zijn inspanning van gisteren, en dan is het duidelijk dat Wout in supervorm is", aldus Bol. "Hij is een absolute wereldtopper."

Toch wil de sprinter van Sunweb niet zo ver gaan dat de Belg van Jumbo-Visma onklopbaar is. "Er is zeker wel wat te doen tegen Wout. Hij was vandaag beter, maar zo groot was het verschil niet. Ik geloof zeker dat ik hem kan kloppen, maar deze keer mocht het niet zo zijn."

Bol krijgt mogelijk vrijdag in de rit van Millau naar Lavaur weer een kans om te sprinten. Donderdag staat er een bergrit op het programma met aankomst op de Mont Aigoual, een col van 8,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 4 procent.