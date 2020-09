Julian Alaphilippe is woensdag zijn gele trui in de Tour de France kwijtgeraakt. De Fransman kreeg na afloop van de vijfde etappe een tijdstraf van twintig seconden voor het aannemen van een bidon op een plek waar dat niet was toegestaan.

Alaphilippe nam de bidon op 17 kilometer van de finish aan, terwijl dat in de laatste 20 kilometer van een rit niet is toegestaan. De actie was te zien op beelden van de Franse televisie.

Door de straf verliest de kopman van Deceuninck-Quick-Step de leiding in het algemeen klassement aan Adam Yates. Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, staat nu tweede op drie seconden. Alaphilippe zakte naar de zestiende plaats.

De 28-jarige Fransman veroverde in de tweede etappe van de Tour de leiderstrui. Hij won de rit naar Nice en kreeg dankzij het binnenhalen van tien bonificatieseconden aan de streep de leiderstrui om zijn schouders gehesen.

Alaphilippe droeg vorig jaar ook al de leiderstrui. Na in totaal veertien etappes in het geel moest hij in het slot van de Tour de eindzege laten aan Egan Bernal, die voor het eerst de grootste wielerkoers ter wereld op zijn naam schreef.

'Was me niet bewust van de fout'

Alaphilippe heeft er begrip voor dat hij een tijdstraf kreeg. "Het is de beslissing van de jury, zo is het. Ik was me er helemaal niet van bewust dat ik een fout had gemaakt", vertelde hij. "Het is geen probleem. Morgen sta ik op en praten we er niet meer over."

Yates was niet blij met de manier waarop hij voor het eerst in zijn loopbaan de leiding in het algemeen klassement van de Tour de France veroverde. "Zo wil niemand het geel pakken", zei hij na afloop van de vijfde etappe op een persconferentie. "Je wilt winnen of zelf tijd pakken, maar niet zo."

"Ik was in de bus aan het wachten op de douche, we gingen al bijna naar het hotel. Toen hoorde ik van een van de ploegleiders dat ik het geel had en naar het podium moest. Daarna hoorde ik pas wat de reden was voor de tijdstraf van Alaphilippe. Ik zal het geel waarschijnlijk wel gaan dragen morgen, anders zal ik wel een boete krijgen, haha."

Adam Yates zwaait voor het eerst in de gele trui naar het publiek. (Foto: Pro Shots)