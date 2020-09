Wout van Aert is Jumbo-Visma dankbaar dat hij woensdag voor eigen succes mocht gaan in de vijfde etappe van de Tour de France. De 25-jarige Belg van de Nederlandse formatie sprintte in de straten Privas naar zijn tweede ritzege ooit in de Ronde van Frankrijk, terwijl hij dinsdag nog op kop moest rijden voor kopman Primoz Roglic.

"De finale was hectisch, er was veel wind. Iedereen wilde vooraan zijn. De laatste kilometer liep wat op en ik wist dat deze etappe bij me past. Het is heerlijk als je zo'n zeldzame kans krijgt en je maakt het af", zei Van Aert, die de Nederlander Cees Bol nipt voorbleef, direct na de finish.

"Ik zat achter de trein van Sunweb en ze hadden een goede lead-out. Toen ik Bol zag gaan, lanceerde ik mezelf en gelukkig kon ik er buitenom langs. Het scheelde maar een half wiel geloof ik, maar het is genoeg."

De explosieve sprint van Van Aert volgde een dag nadat hij voor Roglic veel kopwerk had verricht in de eerste Tour-rit met aankomst bergop. Op de klim naar Orcières-Merlette bekroonde kopman Roglic het werk van zijn Belgische ploeggenoot met de eerste ritzege van deze Tour voor Jumbo-Visma.

71 Samenvatting Tour-etappe 5: Van Aert klopt Bol in massasprint

'Makkelijkste rit ooit gereden in peloton'

Van Aert zegt dat hij woensdag in de vijfde rit goed heeft kunnen herstellen van zijn inspanningen. "Het was misschien wel de makkelijkste rit die ik ooit heb gereden in het peloton: er was geen kopgroep en de snelheid lag niet hoog. Daardoor was iedereen fris op het einde. Ze gaven me veel tijd om te herstellen."

Van Aert benadrukt dat hij zich in het restant van de Tour opoffert voor Roglic, die tweede staat in het algemeen klassement en geldt als de topfavoriet voor de eindzege. "Het team is erg sterk en we moeten deze lijn vasthouden. Ik heb mijn etappezege binnen, ik zal mijn team nu nog meer ondersteunen dan ik hiervoor heb gedaan."