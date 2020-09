Wout van Aert heeft woensdag de vijfde etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg hield in de massasprint Cees Bol achter zich en bezorgde Jumbo-Visma zo de tweede ritzege in de Franse wielerronde.

Van Aert bleef Bol op de finish slechts een banddikte voor. Sam Bennett kwam ruim achter de eerste twee als derde over de finish, vlak voor Peter Sagan. Caleb Ewan, die maandag naar de winst sprintte, werd ditmaal achtste.

Voor Van Aert is het al zijn vijfde overwinning in iets meer dan een maand tijd. Eerder won de drievoudig wereldkampioen veldrijden de Strade Bianche, Milaan-San Remo, een etappe in het Critérium du Dauphiné en het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

Dinsdag hielp Primoz Roglic Jumbo-Visma aan de eerste etappezege in deze Tour. De Sloveen was de sterkste op de eerste aankomst bergop.

Julian Alaphilippe raakte zijn gele trui kwijt aan Adam Yates. De Fransman kreeg na afloop een tijdstraf van twintig seconden vanwege het aannemen van een bidon in de laatste 20 kilometer. Hierdoor zakt Alaphilippe naar de zestiende plek in het algemeen klassement.

Yates heeft drie seconden voorsprong op nummer twee Roglic en zeven op nummer drie Tadej Pogacar. Tom Dumoulin klimt naar de zesde plaats en is de beste Nederlander in het klassement. Bauke Mollema blijft elfde.

307 Tour dag 6: Roglic gaat voor geel op mythische klim uit ‘De renner’

Peloton neemt snipperdag

In de vijfde rit legde het peloton 183 glooiende kilometers af van Gap naar Privas. Onderweg moesten twee hellingen van de vierde categorie worden bedwongen en de finish lag op een oplopende strook.

Na de bergetappe van dinsdag besloten de renners een snipperdag te nemen en het rustig aan te doen. Alleen Kasper Asgreen probeerde in de openingsfase weg te rijden, maar de Deen werd al snel weer ingerekend.

Na 47 kilometer leverde de tussensprint wat vertier op. Daarin was Sam Bennett de snelste, waardoor hij virtueel de groene trui overnam van Peter Sagan. In het vervolg van de rit koerste het peloton lange tijd in wandeltempo af naar Privas.

Pas na de Col de Serre Colon, het eerste klimmetje van de dag, werd het tempo wat opgevoerd, maar ook dat zorgde niet voor verschillen. Wel kwam Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss op 34 kilometer van de finish ten val, maar de Amerikaan stapte snel weer op en sloot even later weer aan.

In de slotfase brak het peloton in tweeën door een versnelling van INEOS Grenadiers, maar de klassementsmannen lieten zich niet verrassen. Een massasprint kon niet worden voorkomen en daarin ging Bol van ver aan, maar werd de sprinter van Sunweb in de laatste meters nog gepasseerd door Van Aert.