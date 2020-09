Natuurlijk waren ze dinsdag bij Jumbo-Visma blij met de overtuigende ritzege van Primoz Roglic en de bevestiging dat de kopman geen last meer heeft van zijn valpartij in het Critérium du Dauphiné. Maar zelfs na de etappewinst gaat het deze Tour de France bij de Nederlandse ploeg over het grote doel: de eindzege.

Amper een kwartier nadat Roglic Jumbo-Visma de eerste overwinning van de 107e editie van de Ronde van Frankrijk heeft bezorgd, staat een relaxte Robert Gesink op 1.850 meter hoogte de pers uitgebreid te woord.

Zeker, zegt de ervaren Nederlander in de snel dalende avondzon van skidorp Orcières-Merlette, een ritzege in de eerste week van de Tour is "supermooi", want het haalt de druk direct al wat van zijn ploeg. "Maar," zo vervolgt Gesink nog in dezelfde zin, "het grote doel blijft gewoon geel in Parijs."

De slogan "samen winnen" staat nog steeds op elke bus en vrachtwagen van Jumbo-Visma, maar het geel-zwarte mantra voor deze Tour is zonder twijfel "geel in Parijs". Dát is waarvoor het team zich maanden heeft voorbereid, niet een ritwinst in etappe vier.

"We zijn ontzettend blij, dit is heel goed voor het zelfvertrouwen van Primoz en heel goed voor het zelfvertrouwen van ons allemaal", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Maar we zijn hier voor het geel in Parijs, dus het is even genieten en dan weer heel snel naar de dag van morgen. We zijn met iets groters bezig en daar houden we altijd het zicht op."

'We wisten al dat Roglic weer goed was'

Roglic kandideerde zich dinsdag in de eerste rit met aankomst bergop in ieder geval nogmaals nadrukkelijk voor de status van topfavoriet voor de eindzege. Die titel droeg hij al na indrukwekkende optredens in twee voorbereidingskoersen op de Tour, maar een valpartij op de voorlaatste dag van de Dauphiné zorgde voor twijfel.

De eerste paar dagen na zijn val, toen de Sloveen met het grootste deel van de Tour-ploeg van Jumbo-Visma weer naar het op hoogte gelegen Tignes was verhuisd, maakte ook Roglic zelf zich zorgen over zijn herstel. Maar de ploegleiding zag in de Franse Alpen aan de data al snel dat de kopman weer - of nog steeds - heel goed was.

In het openingsweekend van de Tour in Nice kreeg Roglic de bevestiging dat hij zijn topvorm inderdaad nog niet kwijt is. "In de tweede rit merkte ik dat ik nog steeds goed kan fietsen", zei de Vuelta-winnaar van vorig jaar met zijn inmiddels bekende droge humor. "En ik word elke dag beter."

Dinsdag was Roglic in Orcières-Merlette in de sprint bergop weer even oppermachtig als vorige maand in de Tour de l'Ain en de Dauphiné. Hij klopte landgenoot Tadej Pogacar en de Fransman Guillaume Martin met ogenschijnlijk gemak. "We wisten dat Primoz goed kan finishen op een klim als deze", aldus Sepp Kuss, die de sprint aantrok voor Roglic. "Of dit een bevestiging is van zijn vorm? Nou, ik denk dat we door de trainingsdagen voor de Tour al wisten dat hij vrij goed is."

Zo lijkt Roglic in de hiërarchie bij Jumbo-Visma weer duidelijk boven medekopman Tom Dumoulin te staan, al is het verschil in het klassement tussen de twee maar tien seconden. "Het is pas dag vier", benadrukte Zeeman. "En op dag vier gaan we nog geen conclusies trekken. Ik denk dat Tom ook hartstikke goed is. We staan voorlopig precies waar we willen staan."