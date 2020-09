In een etappe waarin hij zonder blessures misschien wel had kunnen strijden om de ritzege, kwam Wout Poels dinsdag als 152e over de streep, op ruim twintig minuten van etappewinnaar Primoz Roglic. De Nederlander heeft het zwaar in de Tour de France door een gebroken rib en kneuzingen aan een long, maar hij blijft hopen op verbetering.

Toen Poels om zich heen keek op de slotklim naar Orcières-Merlette, zag hij niet lichtgewichten als Nairo Quintana, Egan Bernal of Mikel Landa, maar de stevige sprinters Alexander Kristoff, Bryan Coquard en André Greipel.

Door een val zaterdag in de eerste Tour-etappe is dat voorlopig de realiteit voor de renner van Bahrain McLaren: klimmen in de zogenaamde 'grupetto' (of 'bus') en niet met de besten van het peloton.

"In de 'grupetto' kan ik makkelijk mee, dus dan zit ik niet echt af te zien", zei Poels na de finish van de vierde rit met een voorzichtige glimlach. "Ik heb een probleem als ik me maximaal moet inspannen, dan heb ik echt pijn."

De klimmer had dinsdag vooral problemen met zijn ademhaling en haakte met nog ruim 30 kilometer te gaan definitief af bij de voorste groep. "Het ging vandaag best hard, dus dat was even lastig. Ik was heel kortademig als het volle bak ging. En dan begint het ook te steken bij mijn rib, dus dat is niet optimaal."

'Hopelijk kom ik er een beetje doorheen'

Poels hoopte in zijn eerste Tour voor Bahrain McLaren in een vrije rol mooie dingen te kunnen laten zien in de bergen, nadat hij de afgelopen jaren bij Team INEOS/Team Sky (nu INEOS Grenadiers) altijd in dienst moest rijden van de kopmannen Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal.

Voorlopig is het vooral overleven voor Poels, en dan hopen dat hij aan het eind van de tweede week of in de slotweek toch nog een rol van betekenis kan spelen in de loodzware Alpenritten.

"Hopelijk kom ik er een beetje doorheen en gaat het vanaf nu elke dag wat beter. Of dat kan in een Tour? Ik hoop het, de ronde duurt nog lang. Het is een kwestie van me goed laten verzorgen en het van dag tot dag bekijken. Het is vervelend, maar ik moet positief blijven."