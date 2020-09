Tom Dumoulin is blij dat hij dinsdag in de vierde etappe van de Tour de France geen tijd verloor, want de renner van Jumbo-Visma had in tegenstelling tot zijn ploegmaat en ritwinnaar Primoz Roglic geen goede benen in de eerste rit met aankomst bergop.

"Ik was niet goed", vatte Dumoulin zijn dag samen na de finish in Orcières-Merlette. "Ik was wel even bang dat ik eraf moest in de laatste 1,5 kilometer, maar gelukkig kon ik nét aanhaken."

De 29-jarige Limburger had het zichtbaar lastig toen ploegmaat Sepp Kuss en later Roglic in de absolute finale versnelden op de slotklim van eerste categorie, maar uiteindelijk kwam hij als elfde over de streep, in dezelfde tijd als de meeste van zijn concurrenten. In totaal zaten er zestien renners in de eerste groep.

"Het was op hangen en wurgen vandaag. En ik ben hier niet gekomen om er aan te blijven hangen", aldus Dumoulin. "Voor de ploeg was het een fantastische dag, maar ik had voor mezelf op meer gehoopt."

Op zo'n 2 kilometer van de streep kwam Roglic nog even langs bij Dumoulin om te vragen hoe de Nederlander zich voelde. "Ik vertelde hem dat ik niet top was. We hadden van tevoren een plannetje dat we vanaf de laatste haarspeldbocht volle bak zouden gaan. En Primoz heeft dat geweldig gedaan. We zijn hier ook om de Tour te winnen, niet om iedereen te vriend te houden."

'Primoz heeft zijn Dauphiné-benen nog steeds'

Roglic bevestigde dinsdag zijn status als topfavoriet voor de eindzege in de Ronde van Frankrijk door in het sprintje bergop zijn landgenoot Tadej Pogacar en de Fransman Guillaume Martin voor te blijven. De Sloveen kende door een val in het Critérium du Dauphiné een lastige aanloop naar de Tour, maar hij lijkt zijn topvorm te hebben behouden.

"Op dit moment is Primoz gewoon geweldig. Hij heeft vandaag laten zien dat hij zijn 'Dauphiné-benen' nog steeds heeft", aldus Dumoulin. "We hadden er geen vrees voor dat hij die kwijt was geraakt door zijn val, al had hij wel een paar lastige dagen na de Dauphiné. Maar hij is er weer en dat is alleen maar mooi."

Bij Jumbo-Visma vonden ze het ook prima dat Roglic nog niet het geel afpakte van Julian Alaphilippe. De Fransman heeft in het klassement een voorsprong van zeven seconden op de Vuelta-winnaar van vorig jaar. Dumoulin staat zevende op zeventien seconden.

"We zeiden vooraf dat het vandaag niet per se hoefde voor ons, we gingen zeker niet de hele dag achtervolgen", zei Dumoulin. "Maar als alles bij elkaar zat op de slotklim en er een kans was om de rit te winnen, waarom niet? Nu hebben we én de rit én we staan niet in het geel. Dat is voor dit moment in de Tour echt geweldig."