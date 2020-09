Bauke Mollema is onder de indruk van wat Jumbo-Visma dinsdag liet zien in de vierde etappe van de Tour de France. De renner van Trek-Segafredo zag de Nederlandse ploeg domineren, wat uitmondde in dagsucces voor topfavoriet Primoz Roglic.

"Er werd een heel straf tempo gereden door een paar man van Jumbo-Visma. In de laatste 1,5 kilometer was het sprinten om er überhaupt bij te blijven. Dat lukte net", zei de 33-jarige Mollema na de finish in Orcières-Merlette.

"Ik had niets meer over om voor een mooie uitslag mee te sprinten. Of Roglic me verbaasd heeft? Nee, dit was een mooie aankomst voor hem, hij is heel rap en sterk. Dat liet hij in de voorgaande koersen al zien."

In de slotkilometers van de etappe met finish bergop werd het tempo vooral hoog gehouden door Jumbo-Visma-renners Wout van Aert en Sepp Kuss. Roglic maakte het vervolgens af met een sterke spurt.

"Ik ben blij dat ik geen tijd heb verloren, maar ik had gehoopt om voor een mooie uitslag mee te sprinten", aldus Mollema, die als dertiende over de streep kwam. "Dat zat er helaas even niet in."

De gele trui bleef in handen van Julian Alaphilippe, die zich net als Mollema vooraan handhaafde. Woensdag wacht het peloton een vlakke rit, waarin vermoedelijk de sprinters weer een kans krijgen.