Primoz Roglic voelt zich nog iedere dag sterker worden in de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma deelde dinsdag een eerste tik uit met een ritzege in de vierde etappe.

"Ik ben nog steeds aan het terugkomen, maar voel me iedere dag iets beter worden", zegt Roglic, die twee weken geleden nog hard ten val kwam in het Critérium du Dauphiné.

"Maar het voelt heerlijk om weer op de fiets te zitten. We zijn uit de problemen gebleven en ik heb zelfs gewonnen. Het team doet goed werk en het is zaak dat we op deze voet verdergaan."

De dertigjarige Roglic troefde zijn concurrenten in een eindsprint op de slotklim af en pakte daarmee tien bonificatieseconden. In het algemeen klassement klom de Sloveen naar de derde plaats, met een gat van zeven seconden naar geletruidrager Julian Alaphilippe.

'Blij dat ik werk van ploeggenoten af kon maken'

Roglic kan er mee leven dat hij de gele trui niet van Alaphilippe af kon pakken. "Dat maakt me op dit moment nog niets uit", vervolgt hij.

"Het was een zware dag en ik ben vooral blij dat het ik zware werk van mijn ploeggenoten af heb kunnen maken. Dat was vandaag het belangrijkst."

De Tour de France gaat woensdag verder met een grotendeels vlakke etappe over 183 kilometer tussen Gap en Privas, wat waarschijnlijk betekent dat de sprinters weer een kans op dagsucces krijgen.