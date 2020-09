Primoz Roglic heeft dinsdag overtuigend de vierde etappe van de Tour de France gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma bleek bij de aankomst bergop veruit de sterkste van een groep met favorieten.

De rit over 157 kilometer tussen Sisteron en Orcières-Merlette kende een venijnig slot met een klim van de eerste categorie, die 7,1 kilometer lang was met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7.

Op die klim meldden de klassementsmannen zich aan het front en was het Jumbo-Visma dat controleerde. De Amerikaan Sepp Kuss lanceerde Roglic, die veruit de sterkste was in de eindspurt. Tom Dumoulin handhaafde zich met moeite vooraan en finishte als elfde, vlak voor Bauke Mollema, die dertiende werd.

De gele trui blijft in handen van Julian Alaphilippe. De renner van Deceuninck-Quick-Step gaf geen krimp in de groep met favorieten en kwam als vijfde over de streep. In het klassement staat Adam Yates (+0.04) het dichtstbij en is Roglic op zeven tellen derde. Onder anderen Dumoulin en Mollema staan op +0.17.

Met zijn overtuigende zege bevestigt de dertigjarige Roglic zijn status als topfavoriet voor de eindzege. Hij toonde onlangs al zijn vorm in onder meer het Critérium du Dauphiné, al moest hij daar als klassementsleider opgeven na een val.

Zes vluchters redden het niet

De etappe van dinsdag, met ook drie cols van de derde en één van de vierde categorie, werd aanvankelijk gekleurd door zes vluchters. Van hen was Alexis Vuillermoz van AG2R La Mondiale (+3.53) de best geklasseerde.

Het sextet kreeg een maximale voorsprong van zo'n vier minuten. In de finale kwam het peloton vooral dankzij de inspanningen van Alaphilippes ploeg Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma dichterbij.

De kopgroep viel uit elkaar en Krists Neilands van Israel Start-Up Nation bleef solo over, maar ook de Let werd opgeslokt door de groep met favorieten. Op de slotklim hielden de klassementsmannen elkaar vooral in het oog en bleven echte aanvallen uit.

In de sprint van de relatief grote groep bleek Roglic, die in de finale vooral hulp kreeg van Wout van Aert en Kuss, de allersterkste. Achter de Sloveen werd Tadej Pogacar tweede en Guillaume Martin derde. Dumoulin was op plek elf de beste Nederlander.

De Tour de France gaat woensdag verder met een grotendeels vlakke etappe over 183 kilometer tussen Gap en Privas, wat waarschijnlijk betekent dat de sprinters weer een kans op dagsucces krijgen.