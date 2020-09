Het skidorp Orcières-Merlette is dinsdag het decor voor de eerste aankomst bergop in de Tour de France. De slotklim van de vierde etappe is niet heel lastig, maar Tom Dumoulin sluit niet uit dat hij of zijn ploeggenoot Primoz Roglic gaat proberen wat tijd te pakken op de concurrentie.

"Als we kansen zien, zullen we die pakken", verzekert Dumoulin. "Het eerste doel is om onszelf goed in het klassement te houden, maar als Primoz of ik goede benen heeft, waarom zouden we het dan niet proberen?"

Met een bergrit met 3.200 hoogtemeters en aankomst op 1.825 meter hoogte moeten de klassementsrenners voor de tweede keer in de eerste vier Tour-dagen aan de bak. Zondag lag het zwaartepunt van de tweede etappe al in het eerste deel van de rit en was de finish na een afdaling, waardoor alle kanshebbers voor de eindzege zich rustig hielden en met elkaar in één groep over de streep kwamen.

Een aankomst bergop nodigt altijd meer uit tot aanvallen, al is de slotklim naar Orcières-Merlette 'slechts' 7,1 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7.

"Maar het is wel een langere klim dan de Col d'Èze (de laatste klim van zondag, red.), dus de grote sterren zullen dinsdag echt tegen elkaar moeten vechten", voorspelt ploegleider Frans Maassen van Jumbo-Visma, het team van Dumoulin en Roglic. "We kijken uit naar deze rit en hebben vertrouwen dat we een goed resultaat kunnen behalen."

Bij INEOS Grenadiers, de grote rivaal van Jumbo-Visma, verwachten ze nog geen vuurwerk. "Het is niet de zwaarste dag van de drie weken, dus ik denk niet dat er grote aanvallen komen die de koers al vroeg laten exploderen", zegt meesterknecht Michal Kwiatkowski van de ploeg van titelverdediger Egan Bernal. "We moeten goed opletten wat onze concurrenten doen, en hopelijk grijpen we onze kans als die komt."

Alaphilippe gaat gele trui verdedigen

Wat zeker zal meespelen op dinsdag, is dat de twee machtsblokken Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers het prima vinden dat ze voorlopig nog niet in het geel rijden. Het verdedigen van de leiderstrui kan zo vroeg in de Tour namelijk al flink wat onnodige energie kosten.

"Voor ons is het zeker geen slechte situatie dat Julian Alaphilippe met een kleine voorsprong aan de leiding gaat in het klassement", aldus Dumoulin. "Zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step zal de komende dagen het kopwerk moeten doen, in ieder geval zolang hij het geel houdt. Dat is voor ons perfect."

Alaphilippe, die vorig jaar al veertien dagen de leiding in het klassement had, benadrukte maandag na de derde rit dat hij er alles aan zal doen om het geel te verdedigen, ook al is hij niet met ambities voor de eindzege gestart in de Tour. "Maar ik ben heel trots op deze trui, voel me er erg gelukkig in", aldus de Fransman. "Het wordt dinsdag een lastige rit, maar het idee dat ik moet vechten voor het geel geeft me veel motivatie."

Dumoulin verwacht dat het nog een flinke klus gaat worden om Alaphilippe van de eerste plaats in de algemene rangschikking te stoten. "Na vorig jaar houd ik overal rekening mee bij Alaphilippe. Hij is zó explosief, we hebben echt een zware bergrit nodig om hem uit het geel te rijden. Als dat al lukt."

De vierde etappe van de Tour begint dinsdag om 13.30 uur in Sisteron. De finish wordt verwacht tussen 17.20 en 17.45 uur.