Cees Bol leek maandag in de derde etappe van de Tour de France lange tijd in een zetel naar de massasprint te worden gebracht door zijn ploeggenoten, maar diep in de slotkilometer ging het alsnog fout. De 25-jarige Nederlander kwam daardoor tot zijn eigen teleurstelling niet verder dan de zevende plek.

"Zoals verwacht was het een rommelige sprint", zei Bol na de finish in Sisteron. "We hadden de juiste focus en vonden ruimte aan de linkerkant zoals we van tevoren besproken hadden, maar daarna maakten we twee fouten waarvan we ons niet meer konden herstellen."

De Noord-Hollander had bij het ingaan van de laatste kilometer nog drie ploegmaats voor zich. Sunweb nam ook de leiding in het peloton, maar op zo'n 450 meter van de streep nam Daniel Oss in dienst van Peter Sagan de kop over en zakten Bol en zijn laatste helper Nikias Arndt wat weg. Bol zat vervolgens in het gedrang en kon alleen maar toekijken hoe de Australiër Caleb Ewan naar de ritwinst spurtte.

"Onze eerste fout was dat we volgorde van onze lead-out aanpasten", aldus de kopman van Sunweb. "En toen we op kop reden, bleven we niet dicht bij de boarding zoals had gemoeten. Daardoor zat ik gevangen en kon ik niet sprinten."

Caleb Ewan klopt Sam Bennett. Cees Bol (tweede van rechts) komt als zevende over de streep. (Foto: Getty Images)

Arndt: 'We hebben veel vertrouwen in Cees'

Arndt had in de finale het gevoel dat alles perfect liep voor Sunweb, totdat hij merkte dat Bol niet meer helemaal goed in zijn wiel zat. "Toen Oss over ons heen kwam, kon ik mee in zijn slipstream. Dat was een prima scenario, als Cees in mijn wiel had gezeten", zei de Duitser. "We moeten nu goed analyseren wat er gebeurd is en het finetunen voor de volgende sprint."

Ook Sunweb-ploegleider Matt Winston was tevreden over de sprintvoorbereiding van zijn renners, tot het allerlaatste deel. "We zaten in het slotkilometer nog met vier man bij elkaar, dat is erg goed."

"Maar we hebben een paar kleine fouten gemaakt, waardoor we niet konden sprinten voor een topresultaat. We blijven leren en ik verwacht dat we snel klaar zullen zijn om wel mee te doen om de podiumplaatsen."

Bol, die bezig is aan zijn tweede Tour, eindigde zaterdag in de eerste etappe nog knap als derde. "Toen kon je zien dat hij echt een goede punch heeft", aldus de ervaren Arndt. "We hebben heel veel vertrouwen in Cees, we geloven dat hij deze Tour een rit kan winnen."