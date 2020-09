Caleb Ewan geniet extra van zijn ritzege in de Tour de France vanwege de problemen die zijn ploeg Lotto Soudal in de eerste dagen kende. De Australiër sprintte maandag naar de winst in de derde rit.

Lotto Soudal kende met twee "niet negatieve" coronatests onder medewerkers al een beroerde aanloop naar de Tour en verloor in de eerste twee dagen ook nog eens John Degenkolb en Philippe Gilbert.

"Het was moeilijk de laatste twee dagen. De eerste dag verloren we twee ploeggenoten, maar we bleven gemotiveerd omdat we wisten dat als alles klopte, ik dit soort sprints kan winnen", aldus de dolblije Ewan.

"De jongens deden het fantastisch om me vooraan te houden. In de finale kwam ik eigenlijk te vroeg vooraan, dus hield ik even in. Vervolgens kon ik toch van achteruit naar voren komen."

'Bewijs dat vorig jaar geen toeval was'

De 26-jarige Ewan boekte zijn eerste overwinning van deze Tour en zijn vierde in totaal. Vorig jaar was de sprinter van Lotto Soudal al in drie etappes de beste.

"Hiermee bewijs ik dat het vorig jaar geen toeval was. We moeten alle sprintkansen aangrijpen, want zo veel zijn het er niet dit jaar en de concurrentie is enorm", aldus de Australiër.

Ewan zal dinsdag in de vierde etappe in ieder geval geen kans op de dagzege krijgen, want dan is de aankomst bergop. Na 157 kilometer finisht het peloton in skioord Orcières-Merlette.