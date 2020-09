Caleb Ewan heeft maandag de derde etappe in de Tour de France gewonnen in de massasprint. Julian Alaphilippe behield zonder problemen de gele trui.

Lotto Soudal-renner Ewan wist met een ultieme jump Sam Bennett in de laatste meters te kloppen. De Iers kampioen van Deceuncinck-Quick-Step leek te gaan winnen nadat hij Peter Sagan voorbij sprintte.

Sagan was de sprint te vroeg aangegaan en werd slechts vijfde. Cees Bol kon zich niet echt in de sprint mengen, maar was op de zevende plek wel de beste Nederlander in de daguitslag.

De 27-jarige Ewan boekte zijn vierde dagsucces in de Tour. Vorig jaar sprintte hij als debutant naar drie etappezeges, waaronder in de slotrit op de Champs-Élysées.

Net als Alaphilippe kenden de overige klassementsrenners een probleemloze dag in een etappe waarin een vroege kopgroep nooit aanspraak maakte op de dagzege.

Vroege vluchter Perez breekt sleutelbeen bij val

Al vroeg in de 198 kilometer lange etappe van Nice naar Sisteron ontstond er een kopgroep met drie Fransen. Twee van hen, bolletjestruidrager Benoît Cosnefroy en Anthony Perez, zaten mee voor de bergpunten en hadden geen interesse in mogelijke etappewinst.

Perez kwam op de eerste twee van vier klimmetjes eerder boven dan Cosnefroy, waardoor hij virtueel aan de leiding kwam in het bergklassement. De twee lieten zich daarop terugzakken in het peloton, zodat de derde vluchter Jérôme Cousin solo verder ging.

De moeite van Perez bleek allemaal voor niets. Kort nadat hij een lekke band kreeg, botste hij in de achtervolging op het peloton in de afdaling op de ploegleidersauto van zijn eigen team Cofidis, waarbij hij zijn sleutelbeen brak en moest opgeven. Cosnefroy behield daardoor toch de bolletjestrui.

Anthony Perez moet opgeven met een gebroken sleutelbeen en mag daardoor dinsdag niet in de bolletjestrui van start. (Foto: Pro Shots)

Cousin blijft na 1000 kilometer in aanval zonder dagsucces

Cousin, bezig aan zijn vierde Tour, stond ondertussen voor een solo van ruim 100 kilometer. De renner van Total Direct Energie reed in zijn carrière al ruim 1.000 kilometer in ontsnappingen in de Ronde van Frankrijk, zonder ooit een etappe te winnen.

Ook maandag was de etappewinst nooit binnen bereik van de 31-jarige Fransman. Deceuninck-Quick-Step, de ploeg van geletruidrager Alaphilippe en topsprinter Bennett, liet het gat nooit boven de vier minuten komen.

Op 16 kilometer van de streep werd Cousin ingerekend door het peloton. Niemand deed vervolgens nog een poging om een massasprint te voorkomen, zodat Ewan met zijn ultieme jump naar de winst kon sprinten.

Voor de gebuikers van de app: tik op de tweet voor een video van de laatste kilometer.