Anthony Perez is maandag de vierde uitvaller geworden in de Tour de France. De Cofidis-renner had anders dinsdag in de bolletjestrui mogen starten.

De Fransman zat in de derde etappe net als een dag eerder in de vroege ontsnapping en pakte onderweg voldoende bergpunten om de bolletjestrui over te nemen van medevluchter Benoît Cosnefroy.

Na de eerste twee beklimmingen van de dag lieten Perez en Cosnefroy zich terugzakken in het peloton. Kort daarna kwam de 29-jarige renner ten val in de afdaling.

Hij had kort daarvoor een lekke band gekregen en probeerde in de afdaling terug te keren in het peloton, waarbij hij tegen zijn eigen ploegleiderswagen aan reed. Volgens Cofidis heeft Perez zijn linkersleutelbeen gebroken. Daardoor behoudt Cosnefroy de bolletjestrui.

"Anthony raakte een auto terwijl hij met ongeveer 80 kilometer per uur afdaalde", aldus ploegbaas Cédric Vasseur van Cofidis. "Hij bleef bij bewustzijn en is direct verzorgd. Het is heel jammer, want hij was een belangrijk onderdeel van de ploeg."

Eeder moesten John Degenkolb, Philippe Gilbert (beiden Lotto Soudal) en Rafael Valls (Bahrain McLaren) de Tour al verlaten na een valpartij.