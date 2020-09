Jumbo-Visma zette de lijn van de maand augustus voort door in de eerste twee etappes van de Tour de France veel op kop van het peloton te rijden. De Nederlandse ploeg kende geen vlekkeloos openingsweekend, maar kopmannen Tom Dumoulin en Primoz Roglic staan er in het klassement wel uitstekend voor.

De aanval van Julian Alaphilippe zondag op de slotklim van de tweede etappe kwam Wout van Aert bekend voor. "Het leek verdacht veel op zijn versnelling in Milaan-San Remo, maar ik moest deze keer van iets verder toekijken", zei de Belg met een glimlach.

Drie weken geleden was Van Aert in de Italiaanse klassieker de enige die Alaphilippe kon volgen toen de Fransman versnelde op de Poggio, waarna hij de titelverdediger klopte in de sprint in San Remo.

Zondag op de Col des Quatre Chemins had Van Aert geen antwoord en bovendien moest hij vlak na de aanval van Alaphilippe zijn gevallen kopman Dumoulin bijstaan. Het 'plan A' van Jumbo-Visma in deze Tour is zonder twijfel om de eindzege te pakken met Roglic of Dumoulin en daar moet bijna alles voor wijken.

"Zondag zat er misschien wel een kans voor mij in om de rit te winnen, al was de groep van Alaphilippe duidelijk sterker dan de rest van de voorste groep. Maar zoals we vooraf al zeiden: we zijn hier voor een hoger doel en wat dat betreft staan we er nog steeds goed voor", doelde van Aert op de tiende plek van Dumoulin en de elfde plaats van Roglic. "Het gewicht van de koers komt nog niet op onze schouders, dat is een perfectie positie."

'Op de goede momenten controle genomen'

Jumbo-Visma hoeft inderdaad nog geen gele trui te verdedigen - die is in handen van Alaphilippe - maar de geelzwarte formatie liet op zaterdag en vooral zondag al wel zien dat het deze Tour van plan is om veelvuldig het initiatief te namen. De ploeg deed dat eerder deze maand al met veel succes in de Tour de l'Ain en het Critérium du Dauphiné.

In de tweede etappe nam Jumbo-Visma het heft in handen op de Col de Turini, de zwaarste klim van de dag, terwijl Robert Gesink op de voorlaatste klim, de Col d'Èze, een flinke kopbeurt deed.

"We wilden zondag niet écht hard rijden, maar op de stukken die we veilig door wilden komen, hebben we de leiding genomen", aldus Gesink. "Op sommige momenten is het kopwerk misschien wat overbodig, maar als je van achteren zit, ben je ook alleen maar aan het volgen. Dan kun je maar beter de kop pakken."

"Natuurlijk weten we ook wel dat de Tour drie weken duurt, maar we hebben de power om de leiding te nemen. Nogmaals: het is beter om voor de problemen zitten dan erachter. Je merkt dat de rest van het peloton dat ook probeert."

Ploegleider Frans Maassen vond dat zijn ploeg "perfect" gereden had zondag. "We hebben op de goede momenten de controle genomen. En niet te gek gedaan, al leek het soms wel zo. Het enige minpunt was dat het stuur van Tom uit zijn handen werd gereden, maar gelukkig kwam hij snel terug in de groep met favorieten. We moeten dus heel tevreden zijn."