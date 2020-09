Bauke Mollema was zondag de beste Nederlander in de tweede etappe van de Tour de France door naar de zesde plek te sprinten. De kopman van Trek-Segafredo is na het openingsweekend in Nice tevreden over zijn vorm én over het feit dat hij niet betrokken was bij een van de vele valpartijen.

"Als het halve peloton in twee dagen naar de grond gaat, mag je blij zijn dat je nog heel bent", zei Mollema na de finish van de tweede rit in Nice met een glimlach. "Na zo'n weekend is het toch vooral belangrijk dat ik nog schadevrij ben."

De 33-jarige Groninger had zondag nog wel stiekem de hoop om voor de etappezege te gaan, maar een kopgroepje met Julian Alaphilippe (eerste), Marc Hirschi (tweede) en Adam Yates (derde) bleef net vooruit. Mollema was de derde man in het sprintje van de groep met favorieten, achter Greg Van Avermaet (vierde) en Sergio Higuita (vijfde).

"Ik had een goede dag vandaag, ben tevreden met hoe de beentjes aanvoelden op de laatste klim", aldus Mollema, die achttiende staat in het klassement, op zeventien seconden van geletruidrager Alaphilippe. "Ik moet lekker zo verdergaan, ik sta er goed voor."

218 Tour dag 3: 'Cees Bol gelooft zelf ook in etappewinst'

'Te vroeg om iets te zeggen over de verhoudingen'

Mollema is niet verbaasd dat er in de eerste zware bergrit van de Tour nog geen echte verschillen werden gemaakt in het klassement. De twee zwaarste cols van de etappe lagen in het eerste deel, de Tour duurt nog drie weken en veel ploegen waren nog de wonden aan het likken van alle valpartijen in de natte eerste rit van zaterdag.

"Ik had niet verwacht dat er vandaag op de twee lange klimmen superhard gereden zou worden. Het was vanaf daar nog heel ver naar de finish, dus welke ploeg gaat dan volle bak doorrijden? Op de Col d'Èze en die laatste beklimming werd echt wel hard tempo gereden, maar er zijn niet echt klassementsrenners gelost."

Even leek er op de slotklim nog wel een kanshebber voor het geel in de problemen te komen, want Tom Dumoulin ging onderuit. De kopman van Jumbo-Visma keerde echter snel weer terug bij zijn rivalen.

"Tom viel vlak voor me, hij maakte een rare move", aldus Mollema. "Maar ik zag al snel dat hij er weer bij zat. Het is na dit openingsweekend nog lastig in te schatten hoe de verhoudingen zijn in het peloton, daarvoor is het nog te vroeg."