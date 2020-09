Tom Dumoulin moest zondag aan het eind van een relatief zorgeloze bergrit in de Tour de France toch nog even aanzetten toen hij op de laatste klim op ongelukkige wijze viel. De kopman van Jumbo-Visma keerde snel terug in de groep met favorieten en wilde het incidentje na de finish niet te groot maken.

"Ik heb de meeste pijn aan mijn rechterknie, daar heb ik een klein tikje gehad. Maar dat zal wel loslopen", zei Dumoulin in Nice. "Laten we het vooral niet opblazen."

De Limburger keek op zo'n 12 kilometer van de streep op de Col des Quatre Chemins even achterom, waardoor hij tegen INEOS Grenadiers-renner Michal Kwiatkowski aanreed. Dumoulin ging naar de grond, maar het tempo lag niet zo hoog en hij zat snel weer op zijn fiets.

"Stom", zei de Giro-winnaar van 2017 over zijn valpartij. "Ik weet eigenlijk niet precies wat er gebeurde. Volgens mij keek ik even naar links, toen kwam Kwiatkowski langs en die reed het stuur uit mijn handen. Ik weet niet of ik ook even naar rechts uitweek, maar gelukkig heb ik me niet echt pijn gedaan."

"Of het even schrikken was? Nee, in de finale zit je zo vol adrenaline. Het gebeurde voordat ik er erg in had en ik zat ook zo weer in het peloton."

'Eigenlijk perfecte situatie voor ons'

Dumoulin kwam uiteindelijk als 22e over de finish. In het algemeen klassement staat hij tiende, op zeventien seconden van ritwinnaar en nieuwe geletruidrager Julian Alaphilippe. Medekopman Primoz Roglic is de nummer elf van de rangschikking, in dezelfde tijd.

"Het was een zware rit vandaag. We probeerden gewoon veilig te blijven, want er was weinig te winnen voor ons", aldus Dumoulin. "Eigenlijk is dit nu een perfecte situatie voor ons. Het belangrijkste van de ritten van gisteren en vandaag was dat Primoz en ik schadevrij bleven."