Julian Alaphilippe heeft zondag een dubbelslag geslagen in de eerste bergrit van de Tour de France. De Fransman was in de tweede etappe de sterkste van een kopgroep en pakte ook de gele trui. Tom Dumoulin ging in de finale onderuit en kwam met de schrik vrij.

Alaphilippe bleef in de sprint Sunweb-renner Marc Hirschi nipt voor. Adam Yates eindigde net voor het aanstormende peloton als derde. Greg Van Avermaet won kort daarachter de sprint om de vierde plek. Bauke Mollema was op de zesde plek de beste Nederlander.

Dumoulin kwam op 12 kilometer van de finish ten val, maar de kopman van Jumbo-Visma kon zijn weg snel vervolgen en kwam in het uitgedunde peloton als 22e over de finish.

In het algemeen klassement nam Alaphilippe de eerste plek over van Alexander Kristoff. De Noor, die zaterdag de chaotische openingsrit won, moest al vroeg in de etappe lossen uit het peloton. Alaphilippe heeft vier seconden voorsprong op Yates. Dumoulin staat op zeventien tellen tiende.

Maandag gaat de Tour de France verder met een heuvelachtige rit over 198 kilometer van Nice naar Sisteron. Onderweg komen de renners drie klimmetjes van de derde en één van de vierde categorie tegen.

Uitslag etappe 2 1. Julian Alaphilippe 4:55.27

2. Marc Hirschi "

3. Adam Yates "

4. Greg Van Avermaet + 0.02

5. Sergio Higuita "

6. Bauke Mollema "

7. Alexey Lutsenko "

8. Tadej Pogacar "

9. Maximilian Schachmann "

10. Alberto Bettiol "

Sagan maakt deel uit van vroege vlucht

Op de tweede dag van de Tour stond zondag al de eerste bergrit op het programma. Het peloton legde 186 kilometer af van en naar Nice en moest onderweg twee beklimmingen van de eerste categorie en één van de tweede categorie bedwingen. De finish lag 9 kilometer na de top van een korte klim.

Kort na de start gingen acht renners in de aanval, onder wie Peter Sagan en Matteo Trentin. De Italiaan moest echter al snel lossen door materiaalpech, nadat hij kort daarvoor nog de eerste tussensprint won.

Sagan bleef wel vooruit en vormde samen met Lukas Pöstlberger, Kasper Asgreen, Benoît Cosnefroy, Toms Skujins, Anthony Perez en Michael Gogl de kopgroep. Na de Col de la Colmiane, de eerste klim van de eerste categorie, bleef het septet ondanks een demarrage van Cosnefroy bij elkaar.

Op de Col de Turini, de tweede klim van de eerste categorie, moest Sagan wel lossen uit de kopgroep en lag het tempo in het peloton te hoog voor Kristoff. De andere zes vluchters zagen hun voorsprong op het door Jumbo-Visma aangevoerde peloton snel teruglopen en werden aan de voet van de Col d'Èze, een beklimming van de tweede categorie, ingerekend.

Omkijkende Dumoulin komt ten val

Het peloton werd op die klim langzaamaan uitgedund. Zo ging het voor onder anderen Dan Martin, Tejay van Garderen en Tiesj Benoot te snel. In de afdaling kwam Daniel Felipe Martínez voor de tweede keer in de etappe ten val. De winnaar van het Critérium du Dauphiné raakte op achterstand en verloor uiteindelijk bijna vier minuten.

Uiteindelijk begon een groep van zo'n vijftig renners aan de Col de Quatre Chemins, waarop Alaphilippe in de aanval ging. De Fransman sloeg een gaatje en kon alleen Sunweb-renner Hirschi volgen. Niet veel later sloot Yates aan bij het leidende duo.

Kort daarvoor kwam Dumoulin ten val, toen hij omkeek en het wiel van INEOS-renner Michal Kwiatkowski raakte. De Limburger kon snel verder en keerde niet veel later terug in het peloton.

Alaphilippe, Hirschi en Yates hadden op de top van het laatste klimmetje een voorsprong van twintig seconden en bleven in de straten van Nice het aanstormende peloton net voor. In de sprint ging Alaphilippe van ver aan en bleef hij Hirschi een wiellengte voor.

Een kopgroep met Sagan kleurde de eerste uren van de rit. (Foto: Getty Images)