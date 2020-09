George Bennett, een belangrijke knecht van Jumbo-Visma-kopmannen Tom Dumoulin en Primoz Roglic, heeft goede hoop dat hij niet al te veel last zal hebben van zijn twee valpartijen zaterdag in de eerste etappe van de Tour.

"Ik voel me niet zo goed als voor de Tour, maar ik voel me al een stuk beter dan toen ik op de grond lag", zei de dertigjarige Bennett zondag voor de tweede etappe. "Ik heb er vertrouwen in dat ik alleen schaafwonden heb en dat mijn blessures me niet zullen hinderen op de fiets."

De Nieuw-Zeelander ging zaterdag naar de grond in de laatste afdaling én hij lag bij de massale valpartij op iets minder dan 3 kilometer van de finish.

"Bij mijn eerste val hadden we de afdaling geneutraliseerd om valpartijen te voorkomen, maar het was zó glad dat ik zelfs bij een heel lage snelheid onderuitging door een olievlek. De tweede valpartij was gewoon niet te voorkomen."

"Het was een bizarre dag, ik heb nog nooit op zulke gladde wegen gekoerst. Maar ik ben blij dat Tom en Primoz zonder kleerscheuren door de etappe zijn gekomen. Zij zijn niet gevallen en hebben geen tijd verloren, dat is het belangrijkste voor ons."

Bennett moet in de bergritten samen met de Amerikaan Sepp Kuss de belangrijkste helper zijn van Dumoulin en Roglic. Zondag staat er al een pittige bergetappe op het programma. De rit is begonnen om 13.20 uur.