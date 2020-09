Voor Wout Poels wordt het zondag een loodzware dag in de Tour de France. De 32-jarige Nederlander liep zaterdag bij een massale valpartij een gebroken rib en kneuzingen aan een long op, maar hij stapt toch gewoon op voor de pittige tweede etappe.

"Het wordt vandaag overleven", zei Poels voor de start van de bergrit in Nice. "Dat scheurtje in mijn rib is wel pijnlijk. Ik heb nog niet eerder met zo'n blessure doorgereden in een koers, dus ik ga ondervinden hoe dat is."

De klimmer van Bahrain McLaren lag zaterdag in de finale van de eerste Tour-etappe bij de massale valpartij op iets minder dan 3 kilometer van de streep. Groupama-FDJ-kopman en kanshebber voor de eindzege Thibaut Pinot was het bekendste slachtoffer van de val.

"Het was nog 2,8 kilometer te gaan, dus ik dacht: we zijn veilig", doelde Poels op de regel dat tijdsverschillen in de laatste 3 kilometer niet doorwerken in het klassement als er sprake is van pech. "Ik zat ook niet echt op een gevaarlijke plek in het peloton, maar iedereen ging onderuit en er was niks meer aan te doen."

De Limburger is in Frankrijk in een vrije rol, achter kopman Mikel Landa. De rit van zondag, met vier pittige klimmen, was normaal een mooi moment voor Poels om zich al te laten zien op zijn terrein, maar door zijn blessures zal het al lastig worden om de rit binnen de tijdslimiet uit te rijden. "Het is superkut, vooral dat dit al op de eerste dag gebeurt, en met de rit die er vandaag aankomt. Maar het is niet anders."

De tweede etappe is begonnen om 13.20 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.50 en 18.25 uur.