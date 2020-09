Uitslag

Tweede etappe

Alaphilippe wint

Dumoulin valt, maar finisht in peloton

Mollema zesde

Goedemiddag en welkom in ons liveblog over de tweede etappe in de Tour de France. Ik ben Willem Haak en in dit liveblog hou ik je op de hoogte van de ontwikkelingen in de koers.