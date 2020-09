Lotto Soudal is na de eerste dag van de Tour de France al twee renners kwijt. Na John Degenkolb heeft ook Philippe Gilbert de koers moeten verlaten. De 38-jarige Belg heeft een gebroken knieschijf.

Gilbert was zaterdag betrokken bij een valpartij. Ondanks de pijn reed hij de etappe uit, al kwam hij wel op achterstand binnen. De breuk in zijn knieschijf werd in de nacht van zaterdag op zondag vastgesteld; het is dezelfde blessure als waarmee hij de Tour van 2018 moest verlaten.

"Ik probeerde direct op te staan, maar dat was onmogelijk", aldus Gilbert. "Ik heb een minuut of twee gewacht, leunend tegen een vangrail. Zonder echt kracht te kunnen zetten ben ik toen in een groepje achterblijvers alsnog gefinisht."

Zaterdagavond was Gilberts ploeggenoot John Degenkolb al de eerste uitvaller in de Tour. De 31-jarige sprinter was eveneens ten val gekomen en kwam buiten de tijdslimiet binnen in Nice.

Lotto Soudal kende al geen ideale voorbereiding op de Tour, want deze week werd bij twee medewerkers een "niet-negatieve" testuitslag gevonden. Daardoor was het even onzeker of de ploeg überhaupt zou mogen starten.

Ook Spanjaard Valls niet meer van start

Het totale aantal uitvallers in de Tour staat nu op drie, want Rafael Valls van Bahrain-McLaren heeft een gebroken dijbeen en stapt zondag ook niet meer op. Het peloton wacht een pittige tweede rit, waarin al twee keer flink moet worden geklommen.