John Degenkolb is de eerste uitvaller in de 107e Tour de France. De renner van Lotto Soudal finishte zaterdag in Nice buiten de tijdslimiet en mag in de tweede etappe niet meer van start gaan.

De 31-jarige Duitser kwam 17.58 minuten na ritwinnaar Alexander Kristoff over de streep, ruim twee minuten later dan toegestaan (15.51). Dat was vooral te wijten aan een valpartij tijdens de etappe. Zijn ploeg Lotto Soudal maakte zaterdagavond bekend dat de jury geen uitzondering maakt en dat Degenkolb uit koers is.

"Soms win je en soms verlies je", schrijft Degenkolb zelf op Facebook. "Alles waar ik in dit speciale jaar voor heb getraind is in een dag weg. Met kapotte knieën en veel pijn heb ik nog wel de finish gehaald, maar ik verloor heel veel tijd. Natuurlijk is het frustrerend, maar dat is de harde realiteit van het wielrennen."

Bij zijn zes eerdere deelnames haalde de oud-winnaar van Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo altijd Parijs. In 2018 boekte hij zijn enige ritzege.

Rafael Valls gaat zondag mogelijk ook niet meer van start. De Spaanse renner van Bahrain McLaren was betrokken bij een grote valpartij op 3 kilometer van de streep en moest direct naar het ziekenhuis. Volgens Spaanse media heeft hij vermoedelijk zijn sleutelbeen gebroken.