Tom Dumoulin en Tony Martin zijn blij dat het peloton zaterdag het heft in eigen hand nam en zelf besloot om de laatste afdaling van de tumultueuze eerste rit van de Tour de France te neutraliseren. De Jumbo-Visma-renners begrijpen alleen niet dat Astana als enige ploeg weigerde mee te werken.

"Ik denk dat we het als renners goed gedaan hebben door de koers op het juiste moment te neutraliseren", zei Dumoulin na de finish in Nice. "Tony probeerde dat te regelen, maar toen ging Astana toch gas geven in de afdaling. Zij waren het er niet mee eens, dat snap je toch niet? Gelukkig vielen ze vervolgens."

De regen zorgde er zaterdagmiddag voor dat de wegen in en rond Nice spekglad werden. Tientallen renners waren daardoor betrokken bij valpartijen. In de finale besloot het peloton om de laatste afdaling heel rustig te nemen, totdat Astana toch gas ging geven.

Vrijwel direct daarna raakte kopman Miguel Ángel López van de ploeg uit Kazachstan in een slip en knalde hij tegen een verkeersbord. Door de val van de Colombiaan, die de rit gewoon uit kon rijden, kwam er alsnog de gewenste rust in de grote groep.

"Ik ben trots dat het peloton eensgezind was vandaag", zei routinier Martin, die de initiatiefnemer was van de neutralisatie. "Ik heb misschien het teken gegeven, maar het initiatief voor deze actie kwam eigenlijk van ieder team. Iedereen was het ermee eens en wilde veilig naar beneden, behalve Astana. En je hebt kunnen zien wat er met hen gebeurde."

295 Tour dag 2: 'Vele valpartijen kan je jury niet kwalijk nemen'

'Was het over de limiet? Nee'

De internationale wielerunie UCI kondigde eerder deze week nog aan dat ze voor en tijdens koersen meer controles gaat uitvoeren of de veiligheidsregels worden nageleefd, maar toch ging het ook na de eerste Tour-etappe weer over de veiligheid.

Volgens Dumoulin was het zaterdag vooral een ongelukkige samenloop van omstandigheden. "Het was een tricky eerste Tour-rit, maar was het over de limiet? Zeker niet", zei de Limburger. "Hier kun je weinig aan doen, dit is wielrennen. De weersomstandigheden zijn er en daar moeten we als renners goed mee omgaan. Dat hebben we ook zo goed mogelijk gedaan, maar uiteindelijk is er alsnog overal geglibberd en gegleden."

Dumoulin vindt niet dat de jury tijdens de rit echt had kunnen ingrijpen. "Zij kunnen niet goed voelen hoe glad het is. We rijden vaak genoeg in de regen en het is altijd oppassen, maar of het zo extreem is als vandaag of 'normaal' glad, dat kan een jury vanuit een auto niet zien. Dus dat moeten we als renners zelf beoordelen."