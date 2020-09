Alexander Kristoff zag zaterdag een droom werkelijkheid worden door in Nice de openingsetappe van de 107e Tour de France te winnen. De Noor mag daardoor in de herfst van zijn carrière voor het eerst de gele trui aantrekken.

"Ik ben 33 jaar, heb vier kinderen en toch win ik deze koers nog", glunderde de renner van UAE Team Emirates op de persconferentie. "Dat geeft hoop voor iedereen. Ik ben heel trots dat ik hier gewonnen heb."

Kristoff gold, mede door zijn matige uitslagen van de afgelopen weken, vooraf niet als een van de topfavorieten. Na een grotendeels in de regen afgewerkte openingsetappe van 156 kilometer, die ontsierd werd door valpartijen, kwam hij uiteindelijk toch bovendrijven.

"Ach, in Noorwegen ben ik wel gewend aan deze omstandigheden", lachte Kristoff, die in de sprint het wiel koos van de Nederlander Cees Bol (derde). "Hij was een goede lead-out voor mij. Toen hij wat stilviel, had ik nog goede benen, dus ik ging er overheen. Het gevoel dat ik had toen ik over de finish kwam valt niet te beschrijven."

'Maar één dag om te genieten van het geel'

Omdat er zondag al meteen stevig geklommen moet worden, heeft de Noorse sprinter niet de illusie dat hij zijn gele trui met succes gaat verdedigen.

"Ik zal er morgen van genieten, want ik ga het geel vast verliezen. Dit is een speciale Tour, het wordt heel zwaar." Ambities om zich daarna op het groen te gaan richten heeft hij niet. "Ik zal wel proberen punten te pakken, maar dat is vooral omdat het goed is om het sprinten te trainen."

Voor Kristoff is het zijn derde dagsucces in de Tour. De oud-winnaar van Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen won twee etappes in 2014 en zegevierde in 2018 op de Champs-Élysées.